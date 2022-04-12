Morgan Stanley спрогнозировал рост импорта российского угля в Китай на 30%
Объем импорта российского угля в Китай в 2022 г. вырастет на 30%, до 71 млн т, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Morgan Stanley.
Аналитики банка считают, что Китай может получить топливо, которое изначально предназначалось для поставки в Японию, которая планирует отказаться от российского угля. При этом поставки, предназначавшиеся для европейского рынка, вероятно, не будут переориентированы на Азию, считают в Morgan Stanley.
Несмотря на то что Россия не может резко нарастить поставки угля по железной дороге, дополнительное сырье поступает в китайский порт Таншань по морю. Ожидается, что эти поставки помогут Китаю компенсировать снижение импорта из Индонезии.
Ранее, 9 апреля, министерство угольной промышленности Кемеровской области сообщило, что в условиях отказа западных стран от российского угля может направить поставки на восточные рынки, в том числе в Китай и Индию.
На прошлой неделе послы стран ЕС одобрили пятый пакет санкций против России, который, в частности, предполагает эмбарго на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро. Оно начнет действовать с августа 2022 г.
Еще до введения западных санкций из-за конфликта на Украине Россия вела переговоры об увеличении поставок угля в Китай. Замминистра энергетики Петр Бобылев в конце января сообщил, что они подобны переговорам с Индией, по итогам которых поставки российского угля в страну выросли с 6 млн до 40 млн т в год.
Исходя из данных ФТС, Китай уже является крупнейшим покупателем российского угля. На его долю пришлось почти 18% экспортных поставок в 2020 г., или 37,7 млн т. По данным Минэнерго, в первом полугодии 2021 г. экспорт российского угля в Китай вырос на 49% до 24,15 млн т.