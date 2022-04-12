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Morgan Stanley спрогнозировал рост импорта российского угля в Китай на 30%

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Объем импорта российского угля в Китай в 2022 г. вырастет на 30%, до 71 млн т, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Morgan Stanley.

Аналитики банка считают, что Китай может получить топливо, которое изначально предназначалось для поставки в Японию, которая планирует отказаться от российского угля. При этом поставки, предназначавшиеся для европейского рынка, вероятно, не будут переориентированы на Азию, считают в Morgan Stanley.

Несмотря на то что Россия не может резко нарастить поставки угля по железной дороге, дополнительное сырье поступает в китайский порт Таншань по морю. Ожидается, что эти поставки помогут Китаю компенсировать снижение импорта из Индонезии.

Ранее, 9 апреля, министерство угольной промышленности Кемеровской области сообщило, что в условиях отказа западных стран от российского угля может направить поставки на восточные рынки, в том числе в Китай и Индию.

На прошлой неделе послы стран ЕС одобрили пятый пакет санкций против России, который, в частности, предполагает эмбарго на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро. Оно начнет действовать с августа 2022 г.

Еще до введения западных санкций из-за конфликта на Украине Россия вела переговоры об увеличении поставок угля в Китай. Замминистра энергетики Петр Бобылев в конце января сообщил, что они подобны переговорам с Индией, по итогам которых поставки российского угля в страну выросли с 6 млн до 40 млн т в год.

Исходя из данных ФТС, Китай уже является крупнейшим покупателем российского угля. На его долю пришлось почти 18% экспортных поставок в 2020 г., или 37,7 млн т. По данным Минэнерго, в первом полугодии 2021 г. экспорт российского угля в Китай вырос на 49% до 24,15 млн т.

Ранее по теме: Россия намерена резко увеличить поставки угля в Китай

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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