Morgan Stanley спрогнозировал рост импорта российского угля в Китай на 30%

Еще до введения западных санкций из-за конфликта на Украине Россия вела переговоры об увеличении поставок угля в Китай. Замминистра энергетики Петр Бобылев в конце января сообщил, что они подобны переговорам с Индией, по итогам которых поставки российского угля в страну выросли с 6 млн до 40 млн т в год.