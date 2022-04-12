Годовая инфляция в США в марте достигла максимума с 1981 года

Темпы роста потребительских цен в США в марте 2022 г. ускорились до 8,5% в годовом выражении и достигли максимума с декабря 1981 г., следует из данных минтруда США. По сравнению с февралем текущего года этот показатель вырос на 1,2% против прироста на 0,8% месяцем ранее.