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Годовая инфляция в США в марте достигла максимума с 1981 года

Ведомости

Темпы роста потребительских цен в США в марте 2022 г. ускорились до 8,5% в годовом выражении и достигли максимума с декабря 1981 г., следует из данных минтруда США. По сравнению с февралем текущего года этот показатель вырос на 1,2% против прироста на 0,8% месяцем ранее.

Главным фактором, повлиявшим на ускорение инфляции в марте, стал рост цен на бензин, жилье и продовольственные товары. Бензин в прошлом месяце подорожал в среднем на 18,3%, продукты — на 1%. Без учета энергии и продуктов питания цены увеличились на 6,5%, это самый значительный прирост за 12 месяцев с августа 1982 г.

В марте рекорд за всю историю ведения статистики также установила годовая инфляция в еврозоне — там этот показатель составил 7,5%. Рекордный рост потребительских цен был зафиксирован и в Великобритании в феврале — 6,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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