Годовая инфляция в США в марте достигла максимума с 1981 года
Темпы роста потребительских цен в США в марте 2022 г. ускорились до 8,5% в годовом выражении и достигли максимума с декабря 1981 г., следует из данных минтруда США. По сравнению с февралем текущего года этот показатель вырос на 1,2% против прироста на 0,8% месяцем ранее.
Главным фактором, повлиявшим на ускорение инфляции в марте, стал рост цен на бензин, жилье и продовольственные товары. Бензин в прошлом месяце подорожал в среднем на 18,3%, продукты — на 1%. Без учета энергии и продуктов питания цены увеличились на 6,5%, это самый значительный прирост за 12 месяцев с августа 1982 г.
В марте рекорд за всю историю ведения статистики также установила годовая инфляция в еврозоне — там этот показатель составил 7,5%. Рекордный рост потребительских цен был зафиксирован и в Великобритании в феврале — 6,2%.