Всемирный банк объявил о подготовке нового пакета помощи Украине на $1,5 млрд

Таким образом банк поможет Украине продолжить предоставлять населению критически важные услуги — выплачивать зарплату работникам медучреждений, а также пенсии и социальные пособия, заявил Мэлпам. По его словам, новый пакет помощи включает в себя $1 млрд из средств Международной ассоциации развития — фонда для беднейших стран мира, который входит в группу ВБ.