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Экономика

Всемирный банк объявил о подготовке нового пакета помощи Украине на $1,5 млрд

Ведомости

Всемирный банк (ВБ) готовится направить Украине финансовую помощь в размере $1,5 млрд. Как передает Reuters, об этом сообщил глава организации Дэвид Мэлпас в ходе выступления в Варшавской школе экономики.

Таким образом банк поможет Украине продолжить предоставлять населению критически важные услуги — выплачивать зарплату работникам медучреждений, а также пенсии и социальные пособия, заявил Мэлпам. По его словам, новый пакет помощи включает в себя $1 млрд из средств Международной ассоциации развития — фонда для беднейших стран мира, который входит в группу ВБ.

Этот пакет будет выделен в дополнение к $923 млн, которые Всемирный банк собрал для помощи Украине. Кроме того, страны-доноры одобрили помощь соседней Молдавии на сумму $100 млн, добавил Мэлпас.

В прошлом месяце Международный валютный фонд также утвердил экстренную помощь Украине в размере $1,4 млрд. В начале апреля Евросоюз анонсировал выделение дополнительной финансовой помощи на военную технику для Украины на сумму 500 млн евро. Общая сумма помощи ЕС на вооружения для Киева вырастет до 1,5 млрд евро.

Всемирный банк прогнозирует, что ВВП Украины в результате российской военной операции в 2022 г. упадет на 45,1%, а в 2023 г. этот показатель вырастет всего на 2,1%.

По оценке украинского минэкономики на 28 марта, единоразовые потери Украины за время боевых действий составили почти $567 млрд. Из них $119 млрд приходится на инфраструктурные потери, $90,5 млрд составит ущерб для гражданского населения, $80 млрд — убыток предприятий и организаций, $54 млрд — потери прямых инвестиций в экономику, $49 млрд — потери госбюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных