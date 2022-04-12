Всемирный банк объявил о подготовке нового пакета помощи Украине на $1,5 млрд
Всемирный банк (ВБ) готовится направить Украине финансовую помощь в размере $1,5 млрд. Как передает Reuters, об этом сообщил глава организации Дэвид Мэлпас в ходе выступления в Варшавской школе экономики.
Таким образом банк поможет Украине продолжить предоставлять населению критически важные услуги — выплачивать зарплату работникам медучреждений, а также пенсии и социальные пособия, заявил Мэлпам. По его словам, новый пакет помощи включает в себя $1 млрд из средств Международной ассоциации развития — фонда для беднейших стран мира, который входит в группу ВБ.
Этот пакет будет выделен в дополнение к $923 млн, которые Всемирный банк собрал для помощи Украине. Кроме того, страны-доноры одобрили помощь соседней Молдавии на сумму $100 млн, добавил Мэлпас.
В прошлом месяце Международный валютный фонд также утвердил экстренную помощь Украине в размере $1,4 млрд. В начале апреля Евросоюз анонсировал выделение дополнительной финансовой помощи на военную технику для Украины на сумму 500 млн евро. Общая сумма помощи ЕС на вооружения для Киева вырастет до 1,5 млрд евро.
Всемирный банк прогнозирует, что ВВП Украины в результате российской военной операции в 2022 г. упадет на 45,1%, а в 2023 г. этот показатель вырастет всего на 2,1%.
По оценке украинского минэкономики на 28 марта, единоразовые потери Украины за время боевых действий составили почти $567 млрд. Из них $119 млрд приходится на инфраструктурные потери, $90,5 млрд составит ущерб для гражданского населения, $80 млрд — убыток предприятий и организаций, $54 млрд — потери прямых инвестиций в экономику, $49 млрд — потери госбюджета.