В Минэнерго допустили рост цен на нефть до $80-150 за баррель

Он добавил, что в нынешних условиях сложно делать прогнозы, «особенно при неконструктивном поведении западных политиков» в этом вопросе. По мнению министра, все международные компании, которые занимаются прогнозами, будут их пересматривать, потому что они были составлены без учета изменения геополитической и экономической ситуации.