В Минэнерго допустили рост цен на нефть до $80-150 за баррель
Цена на нефть может вырасти до $80-150 за баррель, заявил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью газете «Известия». Россия готова продавать топливо дружественным странам в любом диапазоне цен, добавил он.
«Стоимость нефти в пределах $80–150 за баррель в принципе возможна, но наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен», — заявил Шульгинов.
Он добавил, что в нынешних условиях сложно делать прогнозы, «особенно при неконструктивном поведении западных политиков» в этом вопросе. По мнению министра, все международные компании, которые занимаются прогнозами, будут их пересматривать, потому что они были составлены без учета изменения геополитической и экономической ситуации.
Цены на нефть находятся в районе отметки $100 за баррель на фоне отказа многих европейских нефтепереработчиков от поставок сырья из России. Министры иностранных дел стран Евросоюза 11 апреля не смогли договориться об общеевропейском эмбарго на импорт российских нефти и газа. В марте США ввели запрет на импорт российских энергоносителей, к концу года это планирует сделать и Великобритания.
Генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон, что нефтяной альянс не может контролировать существующий кризис на мировых рынках нефти. ОПЕК может задействовать имеющиеся резервные производственные мощности, чтобы помочь справиться с кризисом, однако на рынок оказывают влияние политические, а не экономические факторы, поэтому возможности организации сильно ограничены.
В своем отчете ОПЕК снизила прогноз по темпам роста спроса на нефть в 2022 г. на 0,48 млн баррелей в сутки до 3,67 млн баррелей. Согласно обновленному прогнозу, по итогам 2022 г. мировой спрос сложится на уровне 100,5 млн б/с. Это на 0,3 млн больше, чем в допандемийном 2019-м.