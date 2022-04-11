ОПЕК предупредила ЕС о невозможности возместить ушедшую с рынка российскую нефть
ОПЕК не может контролировать нынешний кризис на мировых нефтяных рынках, заявил генсек нефтяного альянса Мохаммед Баркиндо на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон, передает Bloomberg.
По оценке ОПЕК, сокращение предложения российской нефти на рынке из-за действующих или будущих западных санкций либо бойкота со стороны покупателей может превысить 7 млн баррелей в сутки.
Баркиндо сказал, что ОПЕК может задействовать имеющиеся резервные производственные мощности, чтобы помочь справиться с кризисом, однако на рынок оказывают влияние политические, а не экономические факторы, поэтому возможности организации сильно ограничены.
«Эти кризисы усугубились, создав крайне нестабильный рынок, — приводит его слова Bloomberg. — Однако я должен отметить, что это нефундаментальные факторы, которые полностью находятся вне контроля ОПЕК».
Цены на нефть находятся в районе отметки $100 за баррель на фоне отказа многих европейских нефтепереработчиков от поставок сырья из России. Министры иностранных дел стран Евросоюза 11 апреля не смогли договориться об общеевропейском эмбарго на импорт российских нефти и газа. В марте США ввели запрет на импорт российских энергоносителей, к концу года это планирует сделать и Великобритания.