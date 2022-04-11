Газета
Экономика

ОПЕК предупредила ЕС о невозможности возместить ушедшую с рынка российскую нефть

Ведомости

ОПЕК не может контролировать нынешний кризис на мировых нефтяных рынках, заявил генсек нефтяного альянса Мохаммед Баркиндо на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон, передает Bloomberg.

По оценке ОПЕК, сокращение предложения российской нефти на рынке из-за действующих или будущих западных санкций либо бойкота со стороны покупателей может превысить 7 млн ​​баррелей в сутки.

Баркиндо сказал, что ОПЕК может задействовать имеющиеся резервные производственные мощности, чтобы помочь справиться с кризисом, однако на рынок оказывают влияние политические, а не экономические факторы, поэтому возможности организации сильно ограничены.

«Эти кризисы усугубились, создав крайне нестабильный рынок, — приводит его слова Bloomberg. — Однако я должен отметить, что это нефундаментальные факторы, которые полностью находятся вне контроля ОПЕК».

Цены на нефть находятся в районе отметки $100 за баррель на фоне отказа многих европейских нефтепереработчиков от поставок сырья из России. Министры иностранных дел стран Евросоюза 11 апреля не смогли договориться об общеевропейском эмбарго на импорт российских нефти и газа. В марте США ввели запрет на импорт российских энергоносителей, к концу года это планирует сделать и Великобритания.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных