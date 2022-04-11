ОПЕК предупредила ЕС о невозможности возместить ушедшую с рынка российскую нефть

Цены на нефть находятся в районе отметки $100 за баррель на фоне отказа многих европейских нефтепереработчиков от поставок сырья из России. Министры иностранных дел стран Евросоюза 11 апреля не смогли договориться об общеевропейском эмбарго на импорт российских нефти и газа. В марте США ввели запрет на импорт российских энергоносителей, к концу года это планирует сделать и Великобритания.