Товарооборот России и Китая в I квартале вырос на 28,7%

В декабре президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали создание независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между двумя странами, на которую не смогли бы влиять третьи страны. Они также выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов и эмитентов на фондовые рынки обеих стран.