Газета
Экономика

Товарооборот России и Китая в I квартале вырос на 28,7%

Ведомости

Товарооборот России и Китая в I квартале 2022 г. вырос на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $38,17 млрд, сообщает Главное таможенное управление КНР.

Китайский экспорт в Россию за три месяца вырос на 25,9% до $16,44 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 31% до $21,73 млрд. Положительное сальдо России достигло $5,29 млрд, рост в годовом исчислении составил 68%. По итогам прошлого года товарооборот России и Китая вырос на 35,8% и достиг рекордных $146,88 млрд.

Власти Китая намерены поддерживать с Россией торговые отношения, несмотря конфликт на Украине, заявил официальный представитель управления Ли Куйвэнь. «Китайская таможня продолжит содействовать развитию регулярного торгово-экономического сотрудничества КНР с Россией и Украиной», — приводит слова чиновника ТАСС.

В декабре президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали создание независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между двумя странами, на которую не смогли бы влиять третьи страны. Они также выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов и эмитентов на фондовые рынки обеих стран.

Ранее по теме: Китай отказался присоединяться к западным санкциям против России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных