Товарооборот России и Китая в I квартале вырос на 28,7%
Товарооборот России и Китая в I квартале 2022 г. вырос на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $38,17 млрд, сообщает Главное таможенное управление КНР.
Китайский экспорт в Россию за три месяца вырос на 25,9% до $16,44 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 31% до $21,73 млрд. Положительное сальдо России достигло $5,29 млрд, рост в годовом исчислении составил 68%. По итогам прошлого года товарооборот России и Китая вырос на 35,8% и достиг рекордных $146,88 млрд.
Власти Китая намерены поддерживать с Россией торговые отношения, несмотря конфликт на Украине, заявил официальный представитель управления Ли Куйвэнь. «Китайская таможня продолжит содействовать развитию регулярного торгово-экономического сотрудничества КНР с Россией и Украиной», — приводит слова чиновника ТАСС.
В декабре президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали создание независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между двумя странами, на которую не смогли бы влиять третьи страны. Они также выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов и эмитентов на фондовые рынки обеих стран.