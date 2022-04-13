Белоусов заявил о попытке Запада установить экономическую блокаду России
Западные страны пытаются установить экономическую блокаду России, однако полностью заблокировать страну не получится, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время выступления в Совфеде. По его словам, попытки блокады делаются по четырем направлениям: финансовому, торговому, транспортному и гуманитарному.
«Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики, буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы <…> Разумеется, полностью создать такую блокаду невозможно», — заявил Белоусов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, невозможно заблокировать шестую по величине экономику мира от глобальной экономической системы, о чем свидетельствуют события последних полутора месяцев.
При этом первый вице-премьер констатировал начало «просадки» российской экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике — с другой. «Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка, к сожалению, уже началась, хотя она пока практически не затронула рынка труда», — сказал он. Так, в промышленности и торговле снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах — 9-10%, уточнил Белоусов., пишет «Интерфакс».
Он также отменил, что «просели» объемы вывоза угля из страны, «но в основном из-за северо-запада, который действительно очень сильно закрылся». Суммарный объем поддержки экономики, безопасный для инфляции, оценивается в 7-8 трлн руб., эти лимиты почти выбраны, сказал Белоусов.
Накануне президент России Владимир Путин исключил возможность изоляции России. Страна, по словам президента, будет работать с партнерами, «которые хотят сотрудничать с ней».
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. Также они ограничили экспорт товаров и технологий в Россию и импорт из нее, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и заморозили резервы Банка России. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком. Украина и Микронезия разорвали с Россией дипломатические отношения.