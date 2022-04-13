Белоусов заявил о попытке Запада установить экономическую блокаду России

При этом первый вице-премьер констатировал начало «просадки» российской экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике — с другой. «Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка, к сожалению, уже началась, хотя она пока практически не затронула рынка труда», — сказал он. Так, в промышленности и торговле снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах — 9-10%, уточнил Белоусов., пишет «Интерфакс».