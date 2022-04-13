Белоусов заявил о начале «просадки» экономики России из-за санкций

Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране. По оценке замглавы Минтруда Елены Мухтияровой, в простой в России отправлено 90 000–100 000 человек. По ее словам, это меньше, «чем в разгар пандемии, но больше, чем в обычное время», писали «Известия».