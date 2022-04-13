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Экономика

Белоусов заявил о начале «просадки» экономики России из-за санкций

Ведомости

Российская экономика начала «просаживаться» из-за транспортных ограничений и недостатка ликвидности, но пока почти не затронула рынок труда, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время выступления в Совфеде.

«Один из главных на сегодня рисков – "просадка" экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности – с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», — заявил Белоусов (цитата по «РИА Новости»).

Так, в промышленности и торговле снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах — 9-10%, уточнил Белоусов. По его словам, из-за санкций оказалась под двойным ударом транспортная система: все международные перевозки подверглись жесткой дискриминации, а также потоки грузов резко переориентировались с северо-западного и южного направлений на восточное.

Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию, а также импорт из России, закрыли свое воздушное пространство и порты, заморозили резервы ЦБ и активы нескольких российских банков и бизнесменов. 

Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране. По оценке замглавы Минтруда Елены Мухтияровой, в простой в России отправлено 90 000–100 000 человек. По ее словам, это меньше, «чем в разгар пандемии, но больше, чем в обычное время», писали «Известия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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