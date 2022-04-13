Белоусов заявил о начале «просадки» экономики России из-за санкций
Российская экономика начала «просаживаться» из-за транспортных ограничений и недостатка ликвидности, но пока почти не затронула рынок труда, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время выступления в Совфеде.
«Один из главных на сегодня рисков – "просадка" экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности – с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», — заявил Белоусов (цитата по «РИА Новости»).
Так, в промышленности и торговле снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах — 9-10%, уточнил Белоусов. По его словам, из-за санкций оказалась под двойным ударом транспортная система: все международные перевозки подверглись жесткой дискриминации, а также потоки грузов резко переориентировались с северо-западного и южного направлений на восточное.
Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию, а также импорт из России, закрыли свое воздушное пространство и порты, заморозили резервы ЦБ и активы нескольких российских банков и бизнесменов.
Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране. По оценке замглавы Минтруда Елены Мухтияровой, в простой в России отправлено 90 000–100 000 человек. По ее словам, это меньше, «чем в разгар пандемии, но больше, чем в обычное время», писали «Известия».