Ялтинский экономический форум перенесли на конец 2022 года
Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти с 20 по 22 апреля, перенесен на IV квартал текущего года из-за «нестабильной международной ситуации», сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное с 20 по 22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на четвертый квартал текущего года. О дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 2015 г. по апрелям. В 2019 г. в форуме приняли участие более 4500 человек, в том числе 807 иностранных делегатов. В 2020 и 2021 гг. мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.