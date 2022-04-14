Ялтинский экономический форум перенесли на конец 2022 года

Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 2015 г. по апрелям. В 2019 г. в форуме приняли участие более 4500 человек, в том числе 807 иностранных делегатов. В 2020 и 2021 гг. мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.