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Ялтинский экономический форум перенесли на конец 2022 года

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Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти с 20 по 22 апреля, перенесен на IV квартал текущего года из-за «нестабильной международной ситуации», сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 

«Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное с 20 по 22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на четвертый квартал текущего года. О дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно», — написал Аксенов в своем Telegram-канале. 

Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 2015 г. по апрелям. В 2019 г. в форуме приняли участие более 4500 человек, в том числе 807 иностранных делегатов. В 2020 и 2021 гг. мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных