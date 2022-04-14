«Известия»: ритейлеры начали снижать цены и возвращать распродажи

Как сообщал Росстат, за неделю со 2 по 8 апреля инфляция в России замедлилась до 0,66% по сравнению с 0,99% неделей ранее. Цены на смартфоны за этот период снизились на 1,7%, телевизоры — на 5,8%, электропылесосы — на 9,1%. При этом с начала года потребительские цены в России выросли на 10,83%.