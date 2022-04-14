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«Известия»: ритейлеры начали снижать цены и возвращать распродажи

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Российские ритейлеры начали снижать цены на товары и возвращать большие распродажи на электробытовую и компьютерную технику, сообщает газета «Известия».

Так, за последнюю неделю сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо» вдвое расширила список участвующих в распродаже позиций, теперь в него входит несколько тысяч наименований. Скидки в основном составляют 10-30%. Отмечается, что на часть социально значимых товаров продолжают действовать зафиксированные в феврале цены, также запущены кешбэки и кредитное предложение.

В пресс-службе МТС изданию рассказали, что стоимость большинства товаров в салонах компании снизилась на 10–30% по сравнению с первой половиной марта, а количество акций и скидок на гаджеты выросло более чем в два раза. В «Мегафоне» запущены стимулирующие акции на ряд товаров, включая наушники, фитнес-трекеры и аксессуары, на фоне снижения потребительского спроса.

В Ozon также наблюдают стабилизацию цен в начале апреля после роста в марте: особенно заметно подешевела электроника и товары повседневного спроса. Ноутбуки и планшеты стали дешевле на 22%, товары повседневного спроса — на 15%.

К возвращению больших акций и снижению цен готовы и продуктовые ритейлеры: X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» (включает «Дикси») сообщили своим партнерам о снижении закупочных цен, пишут «Известия» со ссылкой на письма компаний производителям.

В X5 Group заявили, что наблюдают четкую тенденцию к стабилизации и укреплению курса российского рубля. Сеть супермаркетов предложила партнерам обновить отпускные цены, пересмотрев причины и обоснованность заявленного с 1 марта по 7 апреля подорожания товаров.

По данным ФНС на 5 апреля, спрос на ряд товаров, которые уже закуплены впрок, заметно снизился, отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, падение спроса по ряду позиций параллельно с укреплением рубля «задает определенные тренды на снижение цен», но это не быстрый процесс.

Как сообщал Росстат, за неделю со 2 по 8 апреля инфляция в России замедлилась до 0,66% по сравнению с 0,99% неделей ранее. Цены на смартфоны за этот период снизились на 1,7%, телевизоры — на 5,8%, электропылесосы — на 9,1%. При этом с начала года потребительские цены в России выросли на 10,83%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных