«Известия»: ритейлеры начали снижать цены и возвращать распродажи
Российские ритейлеры начали снижать цены на товары и возвращать большие распродажи на электробытовую и компьютерную технику, сообщает газета «Известия».
Так, за последнюю неделю сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо» вдвое расширила список участвующих в распродаже позиций, теперь в него входит несколько тысяч наименований. Скидки в основном составляют 10-30%. Отмечается, что на часть социально значимых товаров продолжают действовать зафиксированные в феврале цены, также запущены кешбэки и кредитное предложение.
В пресс-службе МТС изданию рассказали, что стоимость большинства товаров в салонах компании снизилась на 10–30% по сравнению с первой половиной марта, а количество акций и скидок на гаджеты выросло более чем в два раза. В «Мегафоне» запущены стимулирующие акции на ряд товаров, включая наушники, фитнес-трекеры и аксессуары, на фоне снижения потребительского спроса.
В Ozon также наблюдают стабилизацию цен в начале апреля после роста в марте: особенно заметно подешевела электроника и товары повседневного спроса. Ноутбуки и планшеты стали дешевле на 22%, товары повседневного спроса — на 15%.
В X5 Group заявили, что наблюдают четкую тенденцию к стабилизации и укреплению курса российского рубля. Сеть супермаркетов предложила партнерам обновить отпускные цены, пересмотрев причины и обоснованность заявленного с 1 марта по 7 апреля подорожания товаров.
По данным ФНС на 5 апреля, спрос на ряд товаров, которые уже закуплены впрок, заметно снизился, отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, падение спроса по ряду позиций параллельно с укреплением рубля «задает определенные тренды на снижение цен», но это не быстрый процесс.
Как сообщал Росстат, за неделю со 2 по 8 апреля инфляция в России замедлилась до 0,66% по сравнению с 0,99% неделей ранее. Цены на смартфоны за этот период снизились на 1,7%, телевизоры — на 5,8%, электропылесосы — на 9,1%. При этом с начала года потребительские цены в России выросли на 10,83%.