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Экономика

Путин заявил о задержке иностранными банками перевода платежей за газ

Ведомости

Банки недружественных государств задерживают перевод платежей за российские энергоресурсы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в отрасли.

«Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы в национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

31 марта Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Согласно новой схеме, покупатели должны открыть рублевый счет в Газпромбанке для оплаты поставок с 1 апреля. Компании из недружественных стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в банке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика.

В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем Владимир Путин пояснил, что решение было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе. Страны ЕС и G7 заявили об отказе платить за российский газ в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такой механизм оплаты – это попытка обойти санкции ЕС.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил в интервью DPA, что Путин в ходе переговоров заверил его в стабильности поставок российского газа и возможности оплачивать его в евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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