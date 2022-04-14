Путин поручил расширить программу газификации регионов
Программа газификации регионов России должна быть расширена таким образом, чтобы в нее вошло максимальное количество населенных пунктов. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации в нефтегазовом секторе.
«Нужно расширить программу газификации российских регионов. Так изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов Федерации, населенных пунктов и домовладений», — сказал он.
Путин также заявил, что нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов для потребителей на внутреннем рынке по приемлемым ценам. «В условиях, когда внешние рынки сжимаются, важно нарастить поставки для российских потребителей, и чтобы стимулировать внутренний спрос, нужно добиться снижения цен там, где это возможно», — подчеркнул президент.
Кроме того, он поручил правительству разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры. Кабмин должен представить документ в срок до 1 июня 2022 г.
Как заявил ранее вице-премьер Александр Новак, сейчас газификация проводится в двух направлениях – подведение газа к негазифицированным населенным пунктам с завершением программы до 2030 года, а также догазификация домовладений в уже газифицированных поселениях до конца 2022 г.
Уровень газификации России по итогам 2021 г. составил 72%, всего газифицированы 43 млн квартир и домовладений в 48 000 населенных пунктов. На нужды населения ежегодно уходит около 50 млрд куб. м газа. Развитие газификации, в частности, продвигается за счет действующих 5-летних программ «Газпрома» с 67 регионами страны. До конца 2025 г. планируется подключить к газу еще 3600 населенных пунктов.