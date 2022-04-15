Минфин: средняя цена нефти Urals упала ниже $80 за баррель
Средняя цена на российскую экспортную нефть Urals с 15 марта по 14 апреля снизилась на 16,5% и достигла $79,81 за баррель, сообщает Минфин РФ. За предыдущий месяц она составила $95,6 за баррель
Согласно расчетам ведомства, экспортная пошлина на нефть в России с 1 мая снизится с $61,2 до $49,6 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится c $18,3 до $14,8, на темные — с $61,2 до $49,6 за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина уменьшится до $14,8, прямогонного (нафта) — до $27,2 за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит $29,9, на чистые фракции СУГ— $26,9, на кокс — $3,2 за тонну.
Спрос на нефть Urals продолжает падать с начала военной операции на Украине, так как покупатели опасаются санкционных рисков и предпочитают приобретать сырье у альтернативных поставщиков в условиях введения жестких мер со стороны США, Великобритании и Евросоюза. На цены также оказывает давление удорожание морских перевозок нефти из российских портов и повышение ставок страхования. Как писало агентство Bloomberg, крупный трейдер Trafigura предлагал Urals с поставкой с 20 по 24 апреля с рекордным дисконтом в минус $34,8 к бенчмарку Dated Brent.
Минфин сообщал, что в марте российская нефть продавалась с дисконтом в 20% к Brent. По подсчетам аналитиков «Альфа-банка», это означает потери экспортных доходов России на уровне $3 млрд в месяц.