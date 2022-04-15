Минфин: средняя цена нефти Urals упала ниже $80 за баррель

Спрос на нефть Urals продолжает падать с начала военной операции на Украине, так как покупатели опасаются санкционных рисков и предпочитают приобретать сырье у альтернативных поставщиков в условиях введения жестких мер со стороны США, Великобритании и Евросоюза. На цены также оказывает давление удорожание морских перевозок нефти из российских портов и повышение ставок страхования. Как писало агентство Bloomberg, крупный трейдер Trafigura предлагал Urals с поставкой с 20 по 24 апреля с рекордным дисконтом в минус $34,8 к бенчмарку Dated Brent.