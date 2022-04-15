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Экономика

Минфин: средняя цена нефти Urals упала ниже $80 за баррель

Ведомости

Средняя цена на российскую экспортную нефть Urals с 15 марта по 14 апреля снизилась на 16,5% и достигла $79,81 за баррель, сообщает Минфин РФ. За предыдущий месяц она составила $95,6 за баррель

Согласно расчетам ведомства, экспортная пошлина на нефть в России с 1 мая снизится с $61,2 до $49,6 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится c $18,3 до $14,8, на темные — с $61,2 до $49,6 за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина уменьшится до $14,8, прямогонного (нафта) — до $27,2 за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит $29,9, на чистые фракции СУГ— $26,9, на кокс — $3,2 за тонну.

Спрос на нефть Urals продолжает падать с начала военной операции на Украине, так как покупатели опасаются санкционных рисков и предпочитают приобретать сырье у альтернативных поставщиков в условиях введения жестких мер со стороны США, Великобритании и Евросоюза. На цены также оказывает давление удорожание морских перевозок нефти из российских портов и повышение ставок страхования. Как писало агентство Bloomberg, крупный трейдер Trafigura предлагал Urals с поставкой с 20 по 24 апреля с рекордным дисконтом в минус $34,8 к бенчмарку Dated Brent.

Минфин сообщал, что в марте российская нефть продавалась с дисконтом в 20% к Brent. По подсчетам аналитиков «Альфа-банка», это означает потери экспортных доходов России на уровне $3 млрд в месяц. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных