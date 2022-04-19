Россия в марте выдала госкредиты другим странам почти на 82 млрд рублей

В январе иранское правительство сообщило, что обдумывает, как использовать кредитную линию от России на $5 млрд. Иранские СМИ писали, что эти средства могут пойти в том числе на финансирование строительства тепловой электростанции на юге Ирана и на электрификацию железной дороги Гармсар — Инче Борун. В марте минфин Белоруссии сообщал, что Москва предоставила Минску отсрочку части выплат по госкредитам на пять-шесть лет, о новых кредитных линиях не сообщалось.