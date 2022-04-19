Россия в марте выдала госкредиты другим странам почти на 82 млрд рублей
В январе — феврале сумма выданных кредитов составила 28,5 млрд руб., а в марте 2021 г. — лишь 26,2 млрд руб. В марте она составила в долларовом выражении примерно $790 млн, исходя из среднего курса американской валюты к рублю.
Минфин России, отвечающий за кредиты иностранным государствам, в большинстве случаев не раскрывает получателей таких займов. Опрошенные изданием эксперты предполагают, что ими могут быть Белоруссия или Иран.
В январе иранское правительство сообщило, что обдумывает, как использовать кредитную линию от России на $5 млрд. Иранские СМИ писали, что эти средства могут пойти в том числе на финансирование строительства тепловой электростанции на юге Ирана и на электрификацию железной дороги Гармсар — Инче Борун. В марте минфин Белоруссии сообщал, что Москва предоставила Минску отсрочку части выплат по госкредитам на пять-шесть лет, о новых кредитных линиях не сообщалось.
По состоянию на 1 марта Россия планировала выдать в 2022 г. госкредитов иностранным партнерам на общую сумму 374,9 млрд руб., говорилось в отчете Федерального казначейства об исполнении федерального бюджета за январь—февраль. Таким образом, за март Россия выполнила почти 22% годового плана.