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Экономика

Россия в марте выдала госкредиты другим странам почти на 82 млрд рублей

Ведомости

Россия в марте 2022 г. выдала другим странам двусторонних госкредитов на сумму 81,6 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства.

В январе — феврале сумма выданных кредитов составила 28,5 млрд руб., а в марте 2021 г. — лишь 26,2 млрд руб. В марте она составила в долларовом выражении примерно $790 млн, исходя из среднего курса американской валюты к рублю.

Минфин России, отвечающий за кредиты иностранным государствам, в большинстве случаев не раскрывает получателей таких займов. Опрошенные изданием эксперты предполагают, что ими могут быть Белоруссия или Иран.

В январе иранское правительство сообщило, что обдумывает, как использовать кредитную линию от России на $5 млрд. Иранские СМИ писали, что эти средства могут пойти в том числе на финансирование строительства тепловой электростанции на юге Ирана и на электрификацию железной дороги Гармсар — Инче Борун. В марте минфин Белоруссии сообщал, что Москва предоставила Минску отсрочку части выплат по госкредитам на пять-шесть лет, о новых кредитных линиях не сообщалось.

По состоянию на 1 марта Россия планировала выдать в 2022 г. госкредитов иностранным партнерам на общую сумму 374,9 млрд руб., говорилось в отчете Федерального казначейства об исполнении федерального бюджета за январь—февраль. Таким образом, за март Россия выполнила почти 22% годового плана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных