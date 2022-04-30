В ФРГ заявили об отказе платить за российский газ в рублях в будущем
Германия и впредь не будет платить за поставки газа из России в рублях, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Сообщение об этом в субботу он опубликовал в Twitter.
«Мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России», — написал Линднер.
Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам с долларов и евро в рубли. Согласно новому механизму, иностранные компании должны перевести деньги в долларах или евро на валютный счет в Газпромбанке, затем банк конвертирует деньги в рубли и переводит их «Газпрому».
Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал требование России пересмотреть валюту расчетов за газ неудавшейся попыткой разделить западных союзников, передавал Reuters. Хабек заверил, что западные страны полны решимости не подвергаться «шантажу» со стороны России. Германия, сказал он, готова к любым сценариям развития событий, включая прекращение поставок из России.
27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Также компания предупредила, что в случае отбора транзитного газа для третьих стран, который поставляется через территории Польши и Болгарии, поставки уменьшатся на соответствующий объем.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала такое решение попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая методика оправдана, потому что была принята в ответ на введение санкций, включая заморозку резервов ЦБ. По его словам, Россия готова возобновить поставки, если они будут оплачены в рублях согласно новым требованиям.
Bloomberg сообщал, что Газпромбанк не принял оплату за поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае от Gazprom Marketing & Trading Ltd., несмотря на оплату поставок в рублях. Gazprom Marketing & Trading Ltd. входит в группу Gazprom Germania, которая ранее принадлежала «Газпром экспорту».
Группа «Газпром» прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах 31 марта на фоне сообщений в СМИ о возможной национализации собственности компании в Германии в случае прекращения поставок российского газа. В начале апреля Хабек сообщил, что Федеральное сетевое агентство Германии возьмет Gazprom Marketing & Trading Ltd. под временное попечение, чтобы обеспечить безопасность поставок в Германию.