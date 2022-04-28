Bloomberg: Газпромбанк не принял оплату Германии за газ
Газпромбанк не принял оплату за поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае от Gazprom Marketing & Trading Ltd, несмотря на оплату поставок в рублях, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам одного из источников, Газпромбанк отклонил платеж компании в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 террават/часов газа к концу 2023 г. Собеседники издания отметили, что GM&T все еще пытается обеспечить проведение операции и ведет переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома». Если же компании не удастся договориться о поставках российского газа, это приведет к уменьшению импорта газа в Европу, а компании придется поставлять его из другой страны по более высокой цене, отметило издание.
Gazprom Marketing & Trading Ltd входит в группу Gazprom Germania. В начале апреля министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что Федеральное сетевое агентство Германии возьмет Gazprom Marketing & Trading Ltd под временное попечение, чтобы обеспечить безопасность поставок в Германию.
Gazprom Germania GmbH, которая является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ, ранее принадлежала «Газпром экспорту». Компания включает в себя компанию-дистрибутора Wingas — оператора подземных хранилищ газа «Астора», а также трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T), в которое входят розничный оператор Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd (бренд Gazprom Energy) и глобальный СПГ-трейдер Gazprom Global LNG.
Группа «Газпром» прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах 31 марта на фоне сообщений в СМИ о возможной национализации собственности компании в Германии в случае прекращения поставок российского газа. Об этом писала газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
После введения антироссийских санкций президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе на рубли оплаты поставок газа в недружественные страны. Новый механизм предусматривает, что компании – покупатели трубопроводного газа открывают специальные счета типа «К» в Газпромбанке. На валютный счет перечисляется валюта, затем ее обменивают на рубли на Московской бирже и переводят рублевую сумму «Газпрому». С 1 апреля эта схема вступила в силу. Согласно указу факт оплаты признается после поступления рублей на счет «Газпрома», а отсутствие оплаты в рублях является основанием для прекращения поставок газа.