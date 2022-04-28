Bloomberg: Газпромбанк не принял оплату Германии за газ

По словам одного из источников, Газпромбанк отклонил платеж компании в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 террават/часов газа к концу 2023 г. Собеседники издания отметили, что GM&T все еще пытается обеспечить проведение операции и ведет переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома». Если же компании не удастся договориться о поставках российского газа, это приведет к уменьшению импорта газа в Европу, а компании придется поставлять его из другой страны по более высокой цене, отметило издание.