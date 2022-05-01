Финляндия готовится к прекращению поставок российского газа в мае
Власти и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок газа из России в мае после того, как страна отказалась платить за газ в рублях, как того требовала РФ, пишет газета Helsingin Sanomat.
«Газпром» заявил, что при согласии стран на новые условия оплаты поставки продолжатся без перебоев, отмечает газета. Компания запросила ответ у финской государственной газовой компании Gasum до 20 мая. По данным источников в Евросоюзе, принять решение до этой даты должны и другие страны. Поставки в Польшу и Болгарию уже прекращены, и не исключено, что после 21 мая Финляндию и большую часть Европы ожидает то же самое, говорится в статье.
Роль природного газа в производстве энергии в Финляндии невелика и его можно заместить, однако отрасль использует газ в качестве сырья, пишет газета.
«Поставки промышленного газа не во всех случаях могут быть обеспечены в случае закрытия российского газопровода. Промышленность должна либо найти замену природному газу, либо сократить добычу», — отмечает Helsingin Sanomat.
По данным издания, к срыву поставок уже подготовилась компания по переработке топлива Neste — один из крупнейших потребителей природного газа в Финляндии. На своем нефтеперерабатывающем заводе она протестировала использование пропана в качестве заменителя природного газа.
Финляндия приняла решение не платить за российский газ в рублях, заявила в конце апреля финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен газете Helsingin Sanomat. По ее словам, в правительстве договорились об этом еще в начале апреля. Гендиректор Gasum Мика Вильянен сообщил Helsingin Sanomat, что компания готовит юридическую оценку письма, направленного Россией, а ответ должен быть отправлен в мае.
Позиция правительства доведена до руководства Gasum. «Есть четкая линия по главному вопросу. Никаких платежей в рублях производиться не будет», — сказала министр.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что уже четыре покупателя оплатили поставки на новых условиях, а в целом десять европейских покупателей газа уже открыли счета в Газпромбанке для рублевых расчетов за газ. Официально единственная страна Евросоюза, поддержавшая новую схему расчета, — это Венгрия.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. Компании из таких стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет «Газпрома».