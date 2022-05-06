ЕС введет эмбарго на российскую нефть в течение девяти месяцев
Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом через девять месяцев, заявил в интервью газете Il Messaggero еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
«Наше предложение — ввести эмбарго в зависимости от типов нефтепродуктов через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — подчеркнул Джентилони.
По его словам, эта мера будет иметь воздействие на европейскую экономику, «но больше ударит по российской». Он также отметил, что решение не участвовать напрямую в военном конфликте, но оказывать поддержку Украине, в том числе путем применения санкций, «имеет свою экономическую цену».
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также признала, что в ЕС непросто достигнуть единства по предложенному ЕК эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, в Брюсселе ведутся переговоры с представителями этих государств, во время которых прорабатываются прагматичные вопросы, в частности альтернативные пути поставок нефти.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники отмечало, что ЕС предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии до 2024 г. Все остальные государства — члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из РФ к концу этого года, как первоначально предлагалось, отмечает агентство.
Издание Financial Times со ссылкой на опрошенных аналитиков ранее отмечало, что российская экономика сможет выдержать последствия санкций против нефтяного сектора, если ЕС решит их ввести. «Если эмбарго будет согласовано, цены на нефть, скорее всего, поднимутся еще выше, что позволит России легче выдержать удар и значительно увеличит нагрузку на экономику Европы, которая получает из России 30% необходимой ей нефти», — считают аналитики.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что постоянные представители стран ЕС не достигли соглашения по вопросу введения эмбарго на импорт российской нефти. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна поддержит меры, если санкции ЕС не затронут поставки российской нефти в страну по трубопроводу. Кроме того, Словакия публично потребовала трехлетнего переходного периода, добавляет агентство.