ЕС введет эмбарго на российскую нефть в течение девяти месяцев

По его словам, эта мера будет иметь воздействие на европейскую экономику, «но больше ударит по российской». Он также отметил, что решение не участвовать напрямую в военном конфликте, но оказывать поддержку Украине, в том числе путем применения санкций, «имеет свою экономическую цену».