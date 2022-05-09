Товарооборот России и Китая вырос на 25% за четыре месяца
Товарооборот России и Китая за четыре месяца составил $51,09 млрд, показатель вырос в годовом исчислении на 25,9%, передает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
По данным ГТУ, в январе — апреле экспорт из Китая в Россию за четыре месяца вырос на 11,3% и составил около $20,24 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 37,8% до $30,85 млрд.
Положительное сальдо РФ увеличилось в 2,77 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло $10,61 млрд. В апреле объем торговли двух государств составил $12,69 млрд, что на 8,7% превышает мартовские показатели.
Россия поставляет в Китай нефть, природный газ и уголь — на эти сырьевые товары приходится около 70% стоимости экспорта. Также КНР покупает медь и медную руду, древесину, топливо и морепродукты.
Россия покупает у Китая смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры, говорится в отчете.
Товарооборот России и Китая в прошлом году вырос более чем на треть (33,8%) и установил новый рекорд, сообщало Главное таможенное управление КНР в начале года.
По итогам 2021 г. показатель составил $146,88 млрд. В 2020 г. он сократился на 2,9% (до $107,76 млрд), в 2019-м — увеличился на 3,4% до $110,75 млрд. Положительное сальдо России за прошлый год увеличилось на 78,4% и достигло $11,76 млрд. Объем российского экспорта в Китай за этот период вырос на 33,8% до $67,56 млрд.
Россия также стала вторым крупнейшим экспортером нефти в Китай после Саудовской Аравии. Поставки из РФ в январе — ноябре выросли за год на 40,9% до $36,01 млрд. Экспорт природного газа за этот период увеличился примерно в 2,95 раза в годовом выражении, превысив 6,63 млн т.
В декабре министерство коммерции КНР заявило, что обе страны намерены в перспективе нарастить двусторонний товарооборот до $200 млрд в год. В ведомстве также отметили, что Пекин и Москва будут заниматься развитием совместных проектов в области электронной коммерции и упрощать процедуры в торговле.