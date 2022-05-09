Товарооборот России и Китая вырос на 25% за четыре месяца

По итогам 2021 г. показатель составил $146,88 млрд. В 2020 г. он сократился на 2,9% (до $107,76 млрд), в 2019-м — увеличился на 3,4% до $110,75 млрд. Положительное сальдо России за прошлый год увеличилось на 78,4% и достигло $11,76 млрд. Объем российского экспорта в Китай за этот период вырос на 33,8% до $67,56 млрд.