Курировавший продажу санированных банков зампред ЦБ Алексеев покинет свой пост
Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, курировавший продажу санированных банков, покидает свой пост после полутора лет работы в ЦБ. В июне его место займет Сергей Белов, следует из заявления пресс-службы регулятора.
«Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покинет свой пост с 1 июня 2022 года. В соответствии с приказом президента России от 12 мая зампредом ЦБ будет назначен Сергей Белов», — следует из заявления ЦБ. В этой должности он будет курировать работу департамента наличного денежного обращения, объединения «Росинкас», а также деятельность департамента полевых учреждений, пояснили в регуляторе.
Как следует из информации на сайте ЦБ, Алексеев начал карьеру в 1989–1991 гг. в Министерстве финансов СССР, где принимал участие в реализации экономических реформ, создании налоговой системы, фондового рынка, разработке программы финансового оздоровления и стабилизации денежного обращения. С 1992 г. он работал на руководящих позициях в российских банках, последние 12 лет был председателем правления АО «Юникредит банк». С октября 2020 г. Алексеев занимал пост зампреда Центробанка. С того же года он возглавляет факультет международных экономических отношений в Финансовом университете при правительстве России.
На своем посту в ЦБ Алексеев возглавлял департамент наличного денежного обращения, а также был председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Фонд занимается санацией по новой схеме и последующей продажей банков.
Преемник Алексеева, Сергей Белов, с 2021 г. занимает должность начальника полевых учреждений ЦБ. До этого он был начальником Дальневосточного управления регулятора во Владивостоке.