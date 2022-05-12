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Финансы

Курировавший продажу санированных банков зампред ЦБ Алексеев покинет свой пост

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Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, курировавший продажу санированных банков, покидает свой пост после полутора лет работы в ЦБ. В июне его место займет Сергей Белов, следует из заявления пресс-службы регулятора.

«Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покинет свой пост с 1 июня 2022 года. В соответствии с приказом президента России от 12 мая зампредом ЦБ будет назначен Сергей Белов», — следует из заявления ЦБ. В этой должности он будет курировать работу департамента наличного денежного обращения, объединения «Росинкас», а также деятельность департамента полевых учреждений, пояснили в регуляторе.

Как следует из информации на сайте ЦБ, Алексеев начал карьеру в 1989–1991 гг. в Министерстве финансов СССР, где принимал участие в реализации экономических реформ, создании налоговой системы, фондового рынка, разработке программы финансового оздоровления и стабилизации денежного обращения. С 1992 г. он работал на руководящих позициях в российских банках, последние 12 лет был председателем правления АО «Юникредит банк». С октября 2020 г. Алексеев занимал пост зампреда Центробанка. С того же года он возглавляет факультет международных экономических отношений в Финансовом университете при правительстве России.

На своем посту в ЦБ Алексеев возглавлял департамент наличного денежного обращения, а также был председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Фонд занимается санацией по новой схеме и последующей продажей банков.

Преемник Алексеева, Сергей Белов, с 2021 г. занимает должность начальника полевых учреждений ЦБ. До этого он был начальником Дальневосточного управления регулятора во Владивостоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных