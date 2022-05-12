Курировавший продажу санированных банков зампред ЦБ Алексеев покинет свой пост

Как следует из информации на сайте ЦБ, Алексеев начал карьеру в 1989–1991 гг. в Министерстве финансов СССР, где принимал участие в реализации экономических реформ, создании налоговой системы, фондового рынка, разработке программы финансового оздоровления и стабилизации денежного обращения. С 1992 г. он работал на руководящих позициях в российских банках, последние 12 лет был председателем правления АО «Юникредит банк». С октября 2020 г. Алексеев занимал пост зампреда Центробанка. С того же года он возглавляет факультет международных экономических отношений в Финансовом университете при правительстве России.