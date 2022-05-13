Китай ограничил ввоз рыбы из России из-за следов ковида на упаковке

Ограничения в отношении девяти рыбопереработчиков будут действовать неделю, в отношении трех – от четырех до шести недель. В Россельхознадзоре отметили, что количество таких случаев в 2022 г. резко возросло – ограничения вводились в отношении 69 российских предприятий/судов по производству, транспортировке и хранению рыбопродукции. «Обращает на себя внимание тот факт, что в пяти случаях коронавирус был выявлен на внутренней упаковке, что свидетельствует о контаминации продукции непосредственно на судне/предприятии производителе», – сообщили в Россельхознадзоре.