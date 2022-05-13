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Экономика

Китай ограничил ввоз рыбы из России из-за следов ковида на упаковке

Ведомости

Главное таможенное управление КНР ввело временные ограничения в отношении 12 российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, сообщили в Россельхознадзоре. Такое решение принято китайской стороной в связи с обнаружением на упаковке продукции следов генетического материала коронавируса.

Ограничения в отношении девяти рыбопереработчиков будут действовать неделю, в отношении трех – от четырех до шести недель. В Россельхознадзоре отметили, что количество таких случаев в 2022 г. резко возросло – ограничения вводились в отношении  69 российских предприятий/судов по производству, транспортировке и хранению рыбопродукции. «Обращает на себя внимание тот факт, что в пяти случаях коронавирус был выявлен на внутренней упаковке, что свидетельствует о контаминации продукции непосредственно на судне/предприятии производителе», – сообщили в Россельхознадзоре.

Ведомство совместно с Росрыболовством обратилось в Роспотребнадзор с просьбой принять меры, обеспечивающие отсутствие заболевших среди персонала российских предприятий, судов и других объектов.

28 марта китайские власти ввели в Шанхае жесткий локдаун из-за резко выросшего числа бессимптомных носителей коронавируса. 12 марта власти сообщили о 78 случаях, 30 марта положительный тест оказался более чем у 5000 человек, их выявили с помощью массового тестирования. Позже, кроме Шанхая, вспышки зафиксировали в провинции Цзилинь на северо-востоке страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных