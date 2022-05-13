Китай ограничил ввоз рыбы из России из-за следов ковида на упаковке
Главное таможенное управление КНР ввело временные ограничения в отношении 12 российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, сообщили в Россельхознадзоре. Такое решение принято китайской стороной в связи с обнаружением на упаковке продукции следов генетического материала коронавируса.
Ограничения в отношении девяти рыбопереработчиков будут действовать неделю, в отношении трех – от четырех до шести недель. В Россельхознадзоре отметили, что количество таких случаев в 2022 г. резко возросло – ограничения вводились в отношении 69 российских предприятий/судов по производству, транспортировке и хранению рыбопродукции. «Обращает на себя внимание тот факт, что в пяти случаях коронавирус был выявлен на внутренней упаковке, что свидетельствует о контаминации продукции непосредственно на судне/предприятии производителе», – сообщили в Россельхознадзоре.
Ведомство совместно с Росрыболовством обратилось в Роспотребнадзор с просьбой принять меры, обеспечивающие отсутствие заболевших среди персонала российских предприятий, судов и других объектов.
28 марта китайские власти ввели в Шанхае жесткий локдаун из-за резко выросшего числа бессимптомных носителей коронавируса. 12 марта власти сообщили о 78 случаях, 30 марта положительный тест оказался более чем у 5000 человек, их выявили с помощью массового тестирования. Позже, кроме Шанхая, вспышки зафиксировали в провинции Цзилинь на северо-востоке страны.