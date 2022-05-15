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Экономика

В России ввели лицензирование экспорта свинца и его лома

Ведомости

Правительство России с 15 мая ввело разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов. Мера направлена на предупреждение дефицита свинца в условиях санкций и будет действовать до 15 ноября включительно, сообщили в пресс-службе кабмина.

Вывозить свинец теперь можно по разовым лицензиям Минпромторга. Правительство таким образом «проводит последовательную политику в части регулирования вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции», говорится в сообщении.

Отмечается, что от «добросовестных» участников рынка не потребуют дополнительных согласований и разрешений, поскольку у производителей свинца и переработчиков свинцового лома уже есть все необходимые документы. 

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Временное лицензирование экспорта свинца должно предупредить дефицит металла на российском рынке в условиях внешних ограничений. Свинец необходим для производства аккумуляторных батарей и широко используется автопроизводителями, пояснили в правительстве. 

В прошлом на фоне роста мировых цен на черные и цветные металлы вводились временные вывозные пошлины, напомнил кабмин. В результате удалось смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на металлопродукцию и обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных