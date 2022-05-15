В России ввели лицензирование экспорта свинца и его лома
Правительство России с 15 мая ввело разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов. Мера направлена на предупреждение дефицита свинца в условиях санкций и будет действовать до 15 ноября включительно, сообщили в пресс-службе кабмина.
Вывозить свинец теперь можно по разовым лицензиям Минпромторга. Правительство таким образом «проводит последовательную политику в части регулирования вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции», говорится в сообщении.
Отмечается, что от «добросовестных» участников рынка не потребуют дополнительных согласований и разрешений, поскольку у производителей свинца и переработчиков свинцового лома уже есть все необходимые документы.
Временное лицензирование экспорта свинца должно предупредить дефицит металла на российском рынке в условиях внешних ограничений. Свинец необходим для производства аккумуляторных батарей и широко используется автопроизводителями, пояснили в правительстве.
В прошлом на фоне роста мировых цен на черные и цветные металлы вводились временные вывозные пошлины, напомнил кабмин. В результате удалось смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на металлопродукцию и обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.