В России ввели лицензирование экспорта свинца и его лома

Правительство России с 15 мая ввело разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов. Мера направлена на предупреждение дефицита свинца в условиях санкций и будет действовать до 15 ноября включительно, сообщили в пресс-службе кабмина.