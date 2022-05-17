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Экономика

Финская госкомпания Gasum отказалась от оплаты газа в рублях

Ведомости

Финская государственная энергетическая компания Gasum не согласилась но новую схему оплаты газа в рублях и планирует обратится в арбитражный суд, следует из заявления компании.

В Gasum подчеркивают, что у компании заключен долгосрочный контракт на поставку природного газа с российской энергетической компанией «Газпром экспорт», детали которого прорабатывались с осени прошлого года. Но в апреле «Газпром экспорт» направил Gasum письмо с требованием, чтобы дальнейшие платежи осуществлялись в рублях, а не в евро, как это оговорено контрактом, а также «другими претензиями».

Финская компания отказывается принимать требования «Газпром экспорт». «У компаний есть серьезные разногласия по другим претензиям, предъявленным по контракту. В целом, с этим Gasum не может согласиться и решил передать споры по контракту на поставку в арбитраж в соответствии с контрактом», — уточнили в компании.

По мнению Gasum, риск прекращения поставок природного газа из России в Финляндию сейчас повысился, поэтому вместе с клиентами и властями компания планирует обеспечить доступность природного газа через газопровод Balticconnector.

Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они не оплатили топливо в рублях. 13 мая Еврокомиссия распространила среди стран-членов ЕС обновленные рекомендации по оплате российского газа без нарушения санкций в отношении России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных