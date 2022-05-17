Финская госкомпания Gasum отказалась от оплаты газа в рублях

В Gasum подчеркивают, что у компании заключен долгосрочный контракт на поставку природного газа с российской энергетической компанией «Газпром экспорт», детали которого прорабатывались с осени прошлого года. Но в апреле «Газпром экспорт» направил Gasum письмо с требованием, чтобы дальнейшие платежи осуществлялись в рублях, а не в евро, как это оговорено контрактом, а также «другими претензиями».