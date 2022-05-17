В SberCIB пересмотрели ожидания по уровню инфляции по итогам 2022 года

11 мая Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором годовая инфляция в России в этом году ожидается на уровне 18-23%. В 2023 г. регулятор прогнозирует замедление показателя до 5-7%, а в 2024 г. – стабилизацию на уровне в 4%. В ЦБ отметили, что внешние условия для экономики России остаются сложными и ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса, и именно это создает основное инфляционное давление.