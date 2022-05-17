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Экономика

В SberCIB пересмотрели ожидания по уровню инфляции по итогам 2022 года

Ведомости

Инфляция в России по итогам 2022 г. может составить 16% вместо ожидаемых 20% годовых, а в 2023 г. снизиться до 6% против прогнозируемых 8%, сообщил главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.

«При оптимистичном сценарии инфляция по итогам 2022 года может достичь 16% (против ожидаемых нами сейчас 20%) и 6% в 2023 году (по сравнению с прогнозируемыми 8%). Не исключено, что наши прогнозы сместятся в сторону оптимистичного сценария уже в конце мая, если недельная инфляция останется около 0,1%», — заявил Струченевский.

По его словам, темпы инфляции могут снизиться очень быстро: предпосылками для этого являются сокращение россиянами расходов и в основном отсутствия дефицита товаров. Струченевский отметил, что в случае сохранения недельной инфляции на уровне 0,1% показатель 2022 г. будет ниже ожиданий ЦБ. «Это может заставить Банк России снижать ключевую ставку быстрее», — подчеркнул он.

11 мая Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором годовая инфляция в России в этом году ожидается на уровне 18-23%. В 2023 г. регулятор прогнозирует замедление показателя до 5-7%, а в 2024 г. – стабилизацию на уровне в 4%. В ЦБ отметили, что внешние условия для экономики России остаются сложными и ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса, и именно это создает основное инфляционное давление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных