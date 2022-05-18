Gasum ожидает прекращения поставок газа из России в Финляндию к концу недели
Поставки природного газа из России в Финляндию могут быть остановлены 20-21 мая, сообщили в финской государственной энергетической компании Gasum. Ранее организация отказалась от оплаты газа в рублях.
В компании уточнили, что пока не получали никакой информации ни от «Газпром экспорт», ни от российского магистрального оператора. «По оценке Gasum, риск прекращения поставок природного газа компании в соответствии с договором поставки реален, и вполне вероятно, что приток природного газа из России в Финляндию прекратится либо поздно вечером в пятницу, 20 мая 2022 г., либо в субботу, 21 мая 2022 г.», – отметили в Gasum.
Gasum вместе с клиентами и органами власти готовится к возможному отключению и надеется обеспечить доступность газа для своих финских потребителей через газопровод Balticconnector, добавили в компании.
17 мая в Gasum сообщили, что компания не согласилась но новую схему оплаты газа в рублях, а также планирует обратиться в арбитражный суд.
Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они не оплатили топливо в рублях. 13 мая Еврокомиссия распространила среди стран-членов ЕС обновленные рекомендации по оплате российского газа без нарушения санкций в отношении России.