Газета
Экономика

Gasum ожидает прекращения поставок газа из России в Финляндию к концу недели

Ведомости

Поставки природного газа из России в Финляндию могут быть остановлены 20-21 мая, сообщили в финской государственной энергетической компании Gasum. Ранее организация отказалась от оплаты газа в рублях.

В компании уточнили, что пока не получали никакой информации ни от «Газпром экспорт», ни от российского магистрального оператора. «По оценке Gasum, риск прекращения поставок природного газа компании в соответствии с договором поставки реален, и вполне вероятно, что приток природного газа из России в Финляндию прекратится либо поздно вечером в пятницу, 20 мая 2022 г., либо в субботу, 21 мая 2022 г.», – отметили в Gasum.

Gasum вместе с клиентами и органами власти готовится к возможному отключению и надеется обеспечить доступность газа для своих финских потребителей через газопровод Balticconnector, добавили в компании.

17 мая в Gasum сообщили, что компания не согласилась но новую схему оплаты газа в рублях, а также планирует обратиться в арбитражный суд.

Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они не оплатили топливо в рублях. 13 мая Еврокомиссия распространила среди стран-членов ЕС обновленные рекомендации по оплате российского газа без нарушения санкций в отношении России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных