Gasum ожидает прекращения поставок газа из России в Финляндию к концу недели

В компании уточнили, что пока не получали никакой информации ни от «Газпром экспорт», ни от российского магистрального оператора. «По оценке Gasum, риск прекращения поставок природного газа компании в соответствии с договором поставки реален, и вполне вероятно, что приток природного газа из России в Финляндию прекратится либо поздно вечером в пятницу, 20 мая 2022 г., либо в субботу, 21 мая 2022 г.», – отметили в Gasum.