Echos: Россия может получить рекордные $100 млрд за поставки газа в Европу
Россия может получить рекордные $100 млрд за поставку газа в Европу на фоне резкого роста цен на топливо, пишет в статье для французской газеты Echos обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi.
«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить $100 млрд за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», — отмечает Колен. По его подсчетам, страны — члены ЕС ежедневно отправляют $200 млн «Газпрому», несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго».
Колен считает, что Россия уже выиграла первый раунд «энергетической битвы». «Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а [президент России] Владимир Путин одерживает верх в этой ситуации», — подчеркнул эксперт, добавив, что Москва сможет компенсировать падение объемов поставок в ЕС из-за скачка цен на топливо.
После начала спецоперации на Украине власти Евросоюза неоднократно поднимали вопрос отказа от российских энергоносителей, в том числе от нефти и природного газа. Эмбарго на газ обсуждалось в рамках готовящегося шестого пакета санкций в отношении России, но страны ЕС до сих пор не пришли к консенсусу по этому вопросу.
18 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 г. Помимо сокращения потребления энергии комиссия предлагает странам ЕС делать совместные закупки ресурсов, военной техники и вооружений, чтобы избежать конкуренции, обязать устанавливать солнечные батареи на всех общественных и коммерческих зданиях с 2025 г. и на новых жилых домах с 2029 г. и другие меры. Для отказа от российских энергоресурсов Евросоюзу потребуются 300 млрд евро дополнительных инвестиций.