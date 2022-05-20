Echos: Россия может получить рекордные $100 млрд за поставки газа в Европу

«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить $100 млрд за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», — отмечает Колен. По его подсчетам, страны — члены ЕС ежедневно отправляют $200 млн «Газпрому», несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго».