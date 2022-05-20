В ЦБ допустили повторение проблем 90-х при возвращении компаний на мировой рынок
Российские компании при возвращении на мировой рынок после возможной отмены санкций могут столкнуться с теми же проблемами, что и в 1990-е гг. Нынешняя же ситуация сравнима с тем временем по масштабам структурной перестройки, но не по ее сути. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в ходе Investfunds Forum.
По словам Тремасова, ряд наблюдателей сравнивает нынешнюю ситуацию в российской экономике с эпохой 1990-х гг., что верно «по масштабу структурной перестройки». «Сейчас мы все с вами оказались в области перемен, перемен достаточно глобальных, наверное, которых с 1990-х гг. мы не видели по масштабам изменений», — признал директор департамента ЦБ (цитата по «Прайму»).
Однако сейчас, в отличие от того десятилетия, будет наблюдаться «некий регресс: мы будем становиться все менее технологичной экономикой».
«А вот когда начнется обратный процесс, это действительно создаст проблему для тех компаний, которые сейчас «упростятся» и которым будет сложно, когда экономика начнет открываться, конкурировать с миром», — добавил Тремасов, отметив, что именно эта ситуация будет ближе к 1990-м гг. (цитата по Frank Media).
«Поэтому на нашем пути вперед есть очень много ловушек. И для ближайших лет самое важное — все-таки дать полную свободу бизнесу», — подчеркнул он.
Ранее, 17 мая, Минэкономразвития подготовило консервативный вариант сценарных условий развития экономики России до 2025 г. в случае ужесточения международных санкций в связи со спецоперацией на Украине. Прогноз предполагает более глубокий спад ВВП: экономика, согласно консервативному сценарию, сократится на 8,8% в 2022 г. В базовом варианте Минэк ожидает спада на 7,8%.
Восстановление ВВП, считаю аналитики Минэкономразвития, будет также более медленным. В 2023 г. показатель сократится на 2,9% в пессимистичном сценарии вместо спада на 0,7% в базовом. В 2024–2025 гг. ВВП будет расти на 2,6 и 2,1% в первом случае и на 3,2 и 2,6% – во втором.