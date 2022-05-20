В ЦБ допустили повторение проблем 90-х при возвращении компаний на мировой рынок

Российские компании при возвращении на мировой рынок после возможной отмены санкций могут столкнуться с теми же проблемами, что и в 1990-е гг. Нынешняя же ситуация сравнима с тем временем по масштабам структурной перестройки, но не по ее сути. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в ходе Investfunds Forum.