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Минсельхоз рассчитывает на рост поставок аграрной продукции в Турцию

Ведомости

Минсельхоз России планирует наращивать поставки аграрной продукции в Турцию, следует из сообщения Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при министерстве по итогам круглого стола «Перспективы расширения сотрудничества России и Турции в сфере торговли зерновыми и зернобобовыми культурами».

Об этом на мероприятия заявил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин. По его словам, Россия готова выступать поставщиком зерновых и зернобобовых культур для Турции, и Минсельхоз будет работать над тем, чтобы торговый поток был стабильным и растущим.

«Значимость российских поставок для турецкого рынка трудно переоценить: в текущем сезоне доля российской пшеницы в структуре турецкого импорта составляет три четверти, ячменя – более половины, кукурузы – более 40%. Обслуживать такой товарный поток – сложная задача, которая в сегодняшних условиях требует дополнительного внимания», — сказал Левин.

Генеральный директор и председатель правления Turkish Grain Board Ахмет Гюльдал также выразил надежду на дальнейшее партнерство во «взаимной торговле на основе дружеских отношений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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