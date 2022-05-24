Минсельхоз рассчитывает на рост поставок аграрной продукции в Турцию
Минсельхоз России планирует наращивать поставки аграрной продукции в Турцию, следует из сообщения Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при министерстве по итогам круглого стола «Перспективы расширения сотрудничества России и Турции в сфере торговли зерновыми и зернобобовыми культурами».
Об этом на мероприятия заявил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин. По его словам, Россия готова выступать поставщиком зерновых и зернобобовых культур для Турции, и Минсельхоз будет работать над тем, чтобы торговый поток был стабильным и растущим.
«Значимость российских поставок для турецкого рынка трудно переоценить: в текущем сезоне доля российской пшеницы в структуре турецкого импорта составляет три четверти, ячменя – более половины, кукурузы – более 40%. Обслуживать такой товарный поток – сложная задача, которая в сегодняшних условиях требует дополнительного внимания», — сказал Левин.
Генеральный директор и председатель правления Turkish Grain Board Ахмет Гюльдал также выразил надежду на дальнейшее партнерство во «взаимной торговле на основе дружеских отношений».