Минсельхоз рассчитывает на рост поставок аграрной продукции в Турцию

Об этом на мероприятия заявил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин. По его словам, Россия готова выступать поставщиком зерновых и зернобобовых культур для Турции, и Минсельхоз будет работать над тем, чтобы торговый поток был стабильным и растущим.