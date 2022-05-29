В правительстве допустили возможность обнуления НДС для туроператоров
Ростуризм проработает возможность обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров по поручению правительства, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. В марте кабмин предложил освободить от уплаты НДС российский гостиничный бизнес сроком на пять лет.
«Сама индустрия высказывала такие предложения. Поручим проработать этот вопрос Ростуризму», — сказал Чернышенко.
По его словам, в России уже «были приняты беспрецедентные меры поддержки с освобождением от НДС инфраструктуры на пять лет, поэтому сейчас надо [действовать] очень аккуратно». Необходимо проработать экономическую модель и «оценить выпадающий доход с возможным развитием бизнеса и налогооблагаемую базу, которые приведут к тому, чтобы произошел баланс», отметил вице-премьер.
По данным агентства, Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила Чернышенко, Ростуризм, Минфин ввести нулевой НДС для туроператоров. В ассоциации тогда заявили, что освобождение от налога «позитивно отразится на ценообразовании турпродуктов, сделав их доступными большему количеству россиян».
Ранее правительство предложило освободить от уплаты НДС российский гостиничный бизнес сроком на пять лет, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 10 марта.
Сообщалось, что налоговая льгота коснется владельцев отелей, а также инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты (гостиницы и иные средства размещения).
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по предоставлению в аренду, управление, на ином праве объекта туристской индустрии, введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 г. В АТОР подчеркивали, что сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства в целом – 20%.