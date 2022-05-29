В правительстве допустили возможность обнуления НДС для туроператоров

По его словам, в России уже «были приняты беспрецедентные меры поддержки с освобождением от НДС инфраструктуры на пять лет, поэтому сейчас надо [действовать] очень аккуратно». Необходимо проработать экономическую модель и «оценить выпадающий доход с возможным развитием бизнеса и налогооблагаемую базу, которые приведут к тому, чтобы произошел баланс», отметил вице-премьер.