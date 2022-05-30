Газета
Экономика

«Газпром» 31 мая приостановит поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra

Ведомости

«Газпром экспорт» 31 мая приостановит поставки газа нидерландской энергетической компании GasTerra из-за неоплаты за поставленный в апреле газ и отказа платить в рублях, сообщает пресс-служба российской компании в Telegram-канале.

«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Газтерра» платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Газтерра» о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 г. и до момента осуществления оплаты», — говорится в сообщении.

Нидерландская компания также уведомила «Газпром», что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Министр по вопросам климата и энергетической политики королевства Роб Йеттен сообщил, что прекращение поставок газа из России не отразится на домохозяйствах в Нидерландах.

Министр также не ожидает, что это приведет к последствиям для бизнеса. «Кабинет министров продолжит внимательно следить за ситуацией в ближайший период», — сказал Йеттен (цитата по ТАСС).

«Газпром» уже приостановил прямые поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию, которые отказались оплачивать топливо в рублях. Согласно новому механизму, который действует с 1 апреля, импортеры газа из недружественных стран должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и перевести туда оплату в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому». Президент России Владимир Путин ранее пояснил, что такое решение было принято из-за заморозки за границей около половины резервов ЦБ, или около $300 млрд.

Ранее по теме: Нидерландская GasTerra отказалась от оплаты российского газа в рублях

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных