«Газпром» 31 мая приостановит поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra
«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Газтерра» платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Газтерра» о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 г. и до момента осуществления оплаты», — говорится в сообщении.
Нидерландская компания также уведомила «Газпром», что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Министр по вопросам климата и энергетической политики королевства Роб Йеттен сообщил, что прекращение поставок газа из России не отразится на домохозяйствах в Нидерландах.
Министр также не ожидает, что это приведет к последствиям для бизнеса. «Кабинет министров продолжит внимательно следить за ситуацией в ближайший период», — сказал Йеттен (цитата по ТАСС).
«Газпром» уже приостановил прямые поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию, которые отказались оплачивать топливо в рублях. Согласно новому механизму, который действует с 1 апреля, импортеры газа из недружественных стран должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и перевести туда оплату в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому». Президент России Владимир Путин ранее пояснил, что такое решение было принято из-за заморозки за границей около половины резервов ЦБ, или около $300 млрд.