Новак объяснил решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

По итогам сегодняшней встречи ОПЕК+ было принято решение увеличить добычу нефти в июле и августе не на 432 000 баррелей в сутки, как планировалось ранее, а сразу на 648 000. В конце мая лидеры стран ЕС согласовали частичное эмбарго на российскую нефть — ограничения затронут две трети объема топлива. Агентство Reuters писало, что в шестой пакет санкций войдет запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под ограничения на более позднем этапе.