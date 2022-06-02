Новак объяснил решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти
Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти сверх ранее запланированных объемов из-за роста спроса на нефть летом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
«Решение ОПЕК+ правильное и позволит сбалансировать рынок нефти», — отметил Новак. По его словам, эта мера принята для обеспечения растущего спроса на сырье из-за увеличения перевозок и выхода Китая из локдаунов.
«На мой взгляд и на взгляд участников сегодняшней министерской встречи, рынок достаточно сбалансированный: мы видим, что в этом году общий прирост спроса составит примерно 3,5-4 млн баррелей в сутки, и это тот прогноз, который и был», - отметил вице-премьер.
По итогам сегодняшней встречи ОПЕК+ было принято решение увеличить добычу нефти в июле и августе не на 432 000 баррелей в сутки, как планировалось ранее, а сразу на 648 000. В конце мая лидеры стран ЕС согласовали частичное эмбарго на российскую нефть — ограничения затронут две трети объема топлива. Агентство Reuters писало, что в шестой пакет санкций войдет запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под ограничения на более позднем этапе.
Издание Financial Times писало, что в Саудовской Аравии ранее заявили, что увеличат добычу нефти только при условии значительного сокращения ее добычи в России на фоне налагаемых санкций. По словам источников, в правительстве Саудовской Аравии понимают, что настоящий дефицит на рынке еще не наступил, хотя он действительно перегружен и цены на нефть стали очень высокими.