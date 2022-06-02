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Экономика

Новак объяснил решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

Ведомости

Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти сверх ранее запланированных объемов из-за роста спроса на нефть летом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». 

«Решение ОПЕК+ правильное и позволит сбалансировать рынок нефти», — отметил Новак. По его словам, эта мера принята для обеспечения растущего спроса на сырье из-за увеличения перевозок и выхода Китая из локдаунов. 

«На мой взгляд и на взгляд участников сегодняшней министерской встречи, рынок достаточно сбалансированный: мы видим, что в этом году общий прирост спроса составит примерно 3,5-4 млн баррелей в сутки, и это тот прогноз, который и был», - отметил вице-премьер.

По итогам сегодняшней встречи ОПЕК+ было принято решение увеличить добычу нефти в июле и августе не на 432 000 баррелей в сутки, как планировалось ранее, а сразу на 648 000. В конце мая лидеры стран ЕС согласовали частичное эмбарго на российскую нефть — ограничения затронут две трети объема топлива. Агентство Reuters писало, что в шестой пакет санкций войдет запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под ограничения на более позднем этапе.

Издание Financial Times писало, что в Саудовской Аравии ранее заявили, что увеличат добычу нефти только при условии значительного сокращения ее добычи в России на фоне налагаемых санкций. По словам источников, в правительстве Саудовской Аравии понимают, что настоящий дефицит на рынке еще не наступил, хотя он действительно перегружен и цены на нефть стали очень высокими.

Ранее по теме: FT: Саудовская Аравия нарастит добычу нефти при ее сокращении в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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