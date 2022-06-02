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FT: Саудовская Аравия нарастит добычу нефти при ее сокращении в России

Ведомости

В Саудовской Аравии заявили, что увеличат добычу нефти только при условии значительного сокращения ее добычи в России на фоне налагаемых санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников.

По словам источников, в правительстве Саудовской Аравии понимают, что настоящий дефицит на рынке еще не наступил, хотя он действительно перегружен и цены на нефть стали очень высокими. Также источники рассказали, что наращивание добычи нефти в стране, которое было запланировано на сентябрь, перенесут на июль и август. Однако перед этим нужно получить одобрение со стороны ОПЕК+.

Отмечается, что несмотря на напряженные отношения США и Саудовской Аравии, последние визиты американских представителей положительно на них сказались. По словам источников, после этого в Королевстве решили «изменить тон отношений в рамках сближения с администрацией Байдена».

Ранее сегодня президент США Джо Байден заявил, что европейские страны обсуждают возможность закупки российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта. Министр финансов США Джанет Йеллен объясняла, что цель стран G7 заключается в том, чтобы сохранить поступление части российской нефти на рынок, чтобы удержать мировые цены на нее. 

В конце мая лидеры стран ЕС согласовали частичное эмбарго на российскую нефть — ограничения затронут две трети объема топлива. Агентство Reuters писало, что в шестой пакет санкций войдет запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под ограничения на более позднем этапе.

Ранее по теме: Как США испортили отношения с Саудовской Аравией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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