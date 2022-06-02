FT: Саудовская Аравия нарастит добычу нефти при ее сокращении в России

По словам источников, в правительстве Саудовской Аравии понимают, что настоящий дефицит на рынке еще не наступил, хотя он действительно перегружен и цены на нефть стали очень высокими. Также источники рассказали, что наращивание добычи нефти в стране, которое было запланировано на сентябрь, перенесут на июль и август. Однако перед этим нужно получить одобрение со стороны ОПЕК+.