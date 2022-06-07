Российские свинцовые заводы оказались на грани закрытия из-за остановки экспорта
Российские заводы по производству свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
Российские предприятия полностью остановили поставки необработанного свинца за рубеж после введения лицензирования экспорта 16 мая текущего года. При этом Минпромторг, по информации издания, до сих пор не выдал ни одной лицензии и не пояснил компаниям, в какой срок появятся документы.
Экспорт необработанного свинца в ЕС практически остановился в марте из-за проблем с логистикой и межбанковскими расчетами на фоне санкций, а с 10 июля такие поставки будут запрещены в рамках пятого санкционного пакета. В текущих условиях загрузка на некоторых предприятиях упала на 30% от мощности, на заводах уже скопились двухмесячные запасы свинца.
Один из опрошенных экспертов, управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин, предложил развивать в России производство свинцовых аккумуляторов. «Все равно они ближайшие годы по емкости будут превосходить литий-ионные, а с учетом планов по развитию электрификации транспорта страна может столкнуться с дефицитом аккумуляторов», — отметил он.
Эксперт-аналитик ИПЕМ Анастасия Смольникова в свою очередь полагает, что перспективным направлением для экспорта свинца мог бы стать Китай, который покупает почти 90% производимых в России свинцовых концентратов.
C 15 марта 2022 г. Евросоюз в рамках очередного пакета санкций запретил импорт российской металлургической продукции. В черный список попали стальной прокат (в том числе из нержавеющей стали), арматура, сварные и бесшовные трубы, а также продукция из олова. По этой номенклатуре продукции европейский рынок оказался закрыт для «Металлоинвеста», ММК, НЛМК, Evraz, «Мечела» и других российских металлургов.