Российские свинцовые заводы оказались на грани закрытия из-за остановки экспорта

Российские предприятия полностью остановили поставки необработанного свинца за рубеж после введения лицензирования экспорта 16 мая текущего года. При этом Минпромторг, по информации издания, до сих пор не выдал ни одной лицензии и не пояснил компаниям, в какой срок появятся документы.