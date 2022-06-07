Газета
Экономика

Российские свинцовые заводы оказались на грани закрытия из-за остановки экспорта

Ведомости

Российские заводы по производству свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. 

Российские предприятия полностью остановили поставки необработанного свинца за рубеж после введения лицензирования экспорта 16 мая текущего года. При этом Минпромторг, по информации издания, до сих пор не выдал ни одной лицензии и не пояснил компаниям, в какой срок появятся документы.

Экспорт необработанного свинца в ЕС практически остановился в марте из-за проблем с логистикой и межбанковскими расчетами на фоне санкций, а с 10 июля такие поставки будут запрещены в рамках пятого санкционного пакета. В текущих условиях загрузка на некоторых предприятиях упала на 30% от мощности, на заводах уже скопились двухмесячные запасы свинца.

Один из опрошенных экспертов, управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин, предложил развивать в России производство свинцовых аккумуляторов. «Все равно они ближайшие годы по емкости будут превосходить литий-ионные, а с учетом планов по развитию электрификации транспорта страна может столкнуться с дефицитом аккумуляторов», — отметил он.

Эксперт-аналитик ИПЕМ Анастасия Смольникова в свою очередь полагает, что перспективным направлением для экспорта свинца мог бы стать Китай, который покупает почти 90% производимых в России свинцовых концентратов.

C 15 марта 2022 г. Евросоюз в рамках очередного пакета санкций запретил импорт российской металлургической продукции. В черный список попали стальной прокат (в том числе из нержавеющей стали), арматура, сварные и бесшовные трубы, а также продукция из олова. По этой номенклатуре продукции европейский рынок оказался закрыт для «Металлоинвеста», ММКНЛМКEvraz, «Мечела» и других российских металлургов. 

Ранее по теме: В России ввели лицензирование экспорта свинца и его лома

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных