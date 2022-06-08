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Экономика

Bloomberg: объем экспорта в Россию из Белоруссии впервые обошел Германию

Ведомости

Белоруссия в апреле впервые обошла Германию по экспорту в Россию в денежном выражении, несмотря на то, что немецкий ВВП в 60 раз больше белорусского, рассчитал Bloomberg.

Аналитики агентства отмечают, что продажи в Россию от торговых партнеров, на долю которых в совокупности приходилось почти половина ее импорта в 2021 г. в апреле снизились примерно на 40% по сравнению с годом ранее. Это, пишет Bloomberg, касается даже Китая, несмотря на то, что он не присоединился к западным санкциям.

В то же время экспорт Белоруссией в Россию различных товаров, от строительных материалов до кормов для домашних животных, вырос более чем на 100% в апреле в стоимостном выражении, отмечает агентство.

В марте 2022 г. экспорт из Германии в Россию упал до минимального значения с 2002 г. – с 2,3 млрд евро до 0,9 млрд евро в связи с антироссийскими санкциями, а также «другими мерами по ограничению экспорта и поведением участников рынка без санкций». Падение составило 62,3% к февралю, сообщает Федеральное статистическое управление (Destatis).

В последний раз стоимость товаров, поставленных в Россию из Германии, находилась на сопоставимом уровне в марте 2002 г. – 888 млн евро. В то же время экспорт из России в Германию в марте 2022 г. сократился лишь на 2,4% до 3,6 млрд евро. В целом экспорт Германии в марте снизился на 3,3% в месячном выражении, а импорт вырос на 3,4%.

Ранее по теме: Импорт из Германии в марте упал в 2,5 раза и стал самым низким за 20 лет

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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