Bloomberg: объем экспорта в Россию из Белоруссии впервые обошел Германию
Белоруссия в апреле впервые обошла Германию по экспорту в Россию в денежном выражении, несмотря на то, что немецкий ВВП в 60 раз больше белорусского, рассчитал Bloomberg.
Аналитики агентства отмечают, что продажи в Россию от торговых партнеров, на долю которых в совокупности приходилось почти половина ее импорта в 2021 г. в апреле снизились примерно на 40% по сравнению с годом ранее. Это, пишет Bloomberg, касается даже Китая, несмотря на то, что он не присоединился к западным санкциям.
В то же время экспорт Белоруссией в Россию различных товаров, от строительных материалов до кормов для домашних животных, вырос более чем на 100% в апреле в стоимостном выражении, отмечает агентство.
В марте 2022 г. экспорт из Германии в Россию упал до минимального значения с 2002 г. – с 2,3 млрд евро до 0,9 млрд евро в связи с антироссийскими санкциями, а также «другими мерами по ограничению экспорта и поведением участников рынка без санкций». Падение составило 62,3% к февралю, сообщает Федеральное статистическое управление (Destatis).
В последний раз стоимость товаров, поставленных в Россию из Германии, находилась на сопоставимом уровне в марте 2002 г. – 888 млн евро. В то же время экспорт из России в Германию в марте 2022 г. сократился лишь на 2,4% до 3,6 млрд евро. В целом экспорт Германии в марте снизился на 3,3% в месячном выражении, а импорт вырос на 3,4%.