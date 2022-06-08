Bloomberg: объем экспорта в Россию из Белоруссии впервые обошел Германию

В последний раз стоимость товаров, поставленных в Россию из Германии, находилась на сопоставимом уровне в марте 2002 г. – 888 млн евро. В то же время экспорт из России в Германию в марте 2022 г. сократился лишь на 2,4% до 3,6 млрд евро. В целом экспорт Германии в марте снизился на 3,3% в месячном выражении, а импорт вырос на 3,4%.