В ОАЭ анонсировали «невиданные» цены в случае запрета поставок российской нефти

В начале июня по итогам встречи ОПЕК+ было принято решение увеличить добычу нефти в июле и августе не на 432 000 баррелей в сутки, как планировалось ранее, а сразу на 648 000. Издание Financial Times ранее писало, что в Саудовской Аравии заявили, что увеличат добычу нефти только при условии значительного сокращения ее добычи в России на фоне налагаемых санкций. По словам источников, в правительстве Саудовской Аравии понимают, что настоящий дефицит на рынке еще не наступил, хотя он действительно перегружен и цены на нефть стали очень высокими.