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Экономика

В ОАЭ анонсировали «невиданные» цены в случае запрета поставок российской нефти

Ведомости

Отказ неевропейских стран от поставок российских нефти и газа может привести к беспрецедентному кризису в мире, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. 

«Надеюсь, в Европе не думают, что другие страны могут отказаться от российских нефти и газа. В противном случае речь пойдет о беспрецедентном кризисе», — отметил он (цитата по ТАСС). Аль-Мазруи также отметил усилия стран ОПЕК+ по увеличению объемов добычи нефти, однако они не обнадеживают в связи с тем, что группа в настоящее время добывает меньше целевого уровня примерно на 2,6 млн баррелей в сутки.

В конце марта аль-Мазруи заявил, что Россия останется членом ОПЕК +, несмотря на геополитический кризис, полностью заместить объем ее добычи нефти на рынке сегодня никто не может. «Россия — важный член альянса. И, если отставить политику в сторону, то мы не видим, чтобы кто-то мог заменить Россию на рынке нефти — а это 10 млн баррелей в сутки», — отмечал он.

В начале июня по итогам встречи ОПЕК+ было принято решение увеличить добычу нефти в июле и августе не на 432 000 баррелей в сутки, как планировалось ранее, а сразу на 648 000. Издание Financial Times ранее писало, что в Саудовской Аравии заявили, что увеличат добычу нефти только при условии значительного сокращения ее добычи в России на фоне налагаемых санкций. По словам источников, в правительстве Саудовской Аравии понимают, что настоящий дефицит на рынке еще не наступил, хотя он действительно перегружен и цены на нефть стали очень высокими.

Ранее по теме: Новак объяснил решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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