В ОАЭ анонсировали «невиданные» цены в случае запрета поставок российской нефти
Отказ неевропейских стран от поставок российских нефти и газа может привести к беспрецедентному кризису в мире, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
«Надеюсь, в Европе не думают, что другие страны могут отказаться от российских нефти и газа. В противном случае речь пойдет о беспрецедентном кризисе», — отметил он (цитата по ТАСС). Аль-Мазруи также отметил усилия стран ОПЕК+ по увеличению объемов добычи нефти, однако они не обнадеживают в связи с тем, что группа в настоящее время добывает меньше целевого уровня примерно на 2,6 млн баррелей в сутки.
В конце марта аль-Мазруи заявил, что Россия останется членом ОПЕК +, несмотря на геополитический кризис, полностью заместить объем ее добычи нефти на рынке сегодня никто не может. «Россия — важный член альянса. И, если отставить политику в сторону, то мы не видим, чтобы кто-то мог заменить Россию на рынке нефти — а это 10 млн баррелей в сутки», — отмечал он.
В начале июня по итогам встречи ОПЕК+ было принято решение увеличить добычу нефти в июле и августе не на 432 000 баррелей в сутки, как планировалось ранее, а сразу на 648 000. Издание Financial Times ранее писало, что в Саудовской Аравии заявили, что увеличат добычу нефти только при условии значительного сокращения ее добычи в России на фоне налагаемых санкций. По словам источников, в правительстве Саудовской Аравии понимают, что настоящий дефицит на рынке еще не наступил, хотя он действительно перегружен и цены на нефть стали очень высокими.