Белоусов спрогнозировал падение ВВП на 3-5%

«Что касается текущего года, то оценка, которую давало Минэкономразвития на этот год — округленно минус 8% (текущий официальный прогноз министерства — спад на 7,8% — ИФ) — является, я бы сказал, максимальной с точки зрения глубины спада <…> По расчетам и по тем процессам, которые сейчас развертываются в экономике, думаю, что спад будет меньше — где-то в диапазоне от 3% до 5%», — отметил Белоусов.