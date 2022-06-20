Белоусов спрогнозировал падение ВВП на 3-5%
«Что касается текущего года, то оценка, которую давало Минэкономразвития на этот год — округленно минус 8% (текущий официальный прогноз министерства — спад на 7,8% — ИФ) — является, я бы сказал, максимальной с точки зрения глубины спада <…> По расчетам и по тем процессам, которые сейчас развертываются в экономике, думаю, что спад будет меньше — где-то в диапазоне от 3% до 5%», — отметил Белоусов.
Он рассказал, что снизить падение ВВП удастся, если власти России смогут «разбудить внутренний спрос». Если же этого не удастся сделать, показатель упадет примерно на величину, которую спрогнозировало Минэкономразвития. По мнению Белоусова, в следующем году динамика ВВП будет около нуля, статистически возможен небольшой минус из-за высокой базы в первом квартале 2022 г.: инвестиции выросли на 12,8%, а ВВП - на 3,5%.
Ранее Банк России спрогнозировал падение ВВП в 2022 г. на 8-10%. По данным Минэкономразвития, падение может составить 7,8%, однако оба ведомства заявили, что планируют пересмотреть прогнозы в сторону снижения падения показателя.