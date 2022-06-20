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Экономика

Белоусов спрогнозировал падение ВВП на 3-5%

Ведомости

Падение внутреннего валового продукта (ВВП) России в 2022 г. может оказаться меньше прогноза Минэкономразвития и составить 3-5% вместо 7,8%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью «Интерфаксу» на площадке ПМЭФ.

«Что касается текущего года, то оценка, которую давало Минэкономразвития на этот год — округленно минус 8% (текущий официальный прогноз министерства — спад на 7,8% — ИФ) — является, я бы сказал, максимальной с точки зрения глубины спада <…> По расчетам и по тем процессам, которые сейчас развертываются в экономике, думаю, что спад будет меньше — где-то в диапазоне от 3% до 5%», — отметил Белоусов. 

Он рассказал, что снизить падение ВВП удастся, если власти России смогут «разбудить внутренний спрос». Если же этого не удастся сделать, показатель упадет примерно на величину, которую спрогнозировало Минэкономразвития. По мнению Белоусова, в следующем году динамика ВВП будет около нуля, статистически возможен небольшой минус из-за высокой базы в первом квартале 2022 г.: инвестиции выросли на 12,8%, а ВВП - на 3,5%.

Ранее Банк России спрогнозировал падение ВВП в 2022 г. на 8-10%. По данным Минэкономразвития, падение может составить 7,8%, однако оба ведомства заявили, что планируют пересмотреть прогнозы в сторону снижения падения показателя. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных