ЦБ: попытки искусственно вернуть курс на старый уровень приведут к девальвации

«Я думаю, мы с Максимом Геннадьевичем (глава Минэкономразвития Максим Решетников. — РБК) готовы будем пожертвовать частью расходов. У нас принцип текущего года — «все доходы — на расходы», хотя мы уже приняли больше расходных решений, чем у нас будет доходов. Но часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке», — рассказал Силуанов.