ЦБ: попытки искусственно вернуть курс на старый уровень приведут к девальвации
Попытки возвращения курса рубля на прежний уровень сделают его искусственным и приведут к девальвации, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает «Коммерсантъ».
«Мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс»,— заявила она.
Набиуллина добавила, что в России может снизиться ключевая ставка, но на это уйдет 2-2,5 года. Решение о снижении ставки будет принято по мере снижения уровня инфляции.
«Я думаю, мы с Максимом Геннадьевичем (глава Минэкономразвития Максим Решетников. — РБК) готовы будем пожертвовать частью расходов. У нас принцип текущего года — «все доходы — на расходы», хотя мы уже приняли больше расходных решений, чем у нас будет доходов. Но часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке», — рассказал Силуанов.
Министр привел данные, согласно которым укрепление курса российской валюты на 1 руб. обходится российскому бюджету, по различным оценкам от 130 до 200 млрд руб. «То есть 10 руб. курса — это триллион рублей с лишним. Хороший объем», – подчеркнул он.
29 июня курс доллара на Мосбирже опустился ниже 51 рубля. В конце февраля американская валюта продавалась по 117 руб. Некоторые иностранные эксперты называли укрепление российской валюты искусственным. Однако помощник президента России Максим Орешкин подчеркивал, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, страна оказалась в ситуации, когда валюты приходит много, а потребность в ней существенно сократилась.