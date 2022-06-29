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Экономика

ЦБ: попытки искусственно вернуть курс на старый уровень приведут к девальвации

Ведомости

Попытки возвращения курса рубля на прежний уровень сделают его искусственным и приведут к девальвации, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает «Коммерсантъ».

«Мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс»,— заявила она.

Набиуллина добавила, что в России может снизиться ключевая ставка, но на это уйдет 2-2,5 года. Решение о снижении ставки будет принято по мере снижения уровня инфляции.

Ранее сегодня министр финансов России Антон Силуанов сообщил о возможных валютных интервенциях для ослабления рубля. Такая мера связана с тем, что нынешний курс рубля невыгоден для бюджета, отметил он. На ослабление курса рубля будут направлены сверхдоходы от экспорта нефти и газа, пишет РБК.

«Я думаю, мы с Максимом Геннадьевичем (глава Минэкономразвития Максим Решетников. — РБК) готовы будем пожертвовать частью расходов. У нас принцип текущего года — «все доходы — на расходы», хотя мы уже приняли больше расходных решений, чем у нас будет доходов. Но часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке», — рассказал Силуанов.

Министр привел данные, согласно которым укрепление курса российской валюты на 1 руб. обходится российскому бюджету, по различным оценкам от 130 до 200 млрд руб. «То есть 10 руб. курса — это триллион рублей с лишним. Хороший объем», – подчеркнул он.

29 июня курс доллара на Мосбирже опустился ниже 51 рубля. В конце февраля американская валюта продавалась по 117 руб. Некоторые иностранные эксперты называли укрепление российской валюты искусственным. Однако помощник президента России Максим Орешкин подчеркивал, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, страна оказалась в ситуации, когда валюты приходит много, а потребность в ней существенно сократилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных