Эксперты РАН назвали равновесный курс рубля

Экономисты РАН заявили, что с 2018 по 2021 гг. курс рубля был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила. По их мнению, в данный момент укрепление валюты позитивно для сдерживания внутренних цен, однако оно негативно влияет на доходы бюджетной системы, издержки экспортеров и конкурентоспособность российских производителей на внутреннем и внешнем рынках.