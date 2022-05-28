Эксперты РАН назвали равновесный курс рубля
Равновесным курсом рубля следует считать сейчас 60-65 руб. за доллар, считают авторы выпуска ежеквартального прогноза Института хозяйственного прогнозирования РАН. Для выравнивания баланса необходимо «нащупать равновесные значения курса с учетом всех имеющихся обстоятельств», передает РБК со ссылкой на доклад.
Экономисты РАН заявили, что с 2018 по 2021 гг. курс рубля был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила. По их мнению, в данный момент укрепление валюты позитивно для сдерживания внутренних цен, однако оно негативно влияет на доходы бюджетной системы, издержки экспортеров и конкурентоспособность российских производителей на внутреннем и внешнем рынках.
Равновесный курс рубля можно определить по дефициту бюджета, оттоку капитала и уровню торгового баланса, отмечают в РАН. Сейчас на внутреннем рынке валюты существует избыток предложения, из-за чего курс укрепляется, а бюджетное правило уже не может его сдерживать, заявили экономисты.
«В этой связи некоторое недоумение вызывают тезисы об искусственном характере текущего курса рубля. Скорее, в период 2018–2021 годов курс был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила», — цитирует издание авторов доклада.
О том, что укрепление национальной российской валюты связано в том числе и с отменой бюджетного правила на текущий год, заявил ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Министр экономического развития Максим Решетников на этой неделе заявил, что России необходимо возвращаться к «равновесному курсу» рубля, иначе отечественная продукция будет неконкурентной на внешнем рынке.
После начала военной операции России на Украине и западных санкций курс доллара и евро к рублю побил рекорды. 10 марта курсы доллара и евро к рублю достигли максимума на Мосбирже — 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно.
Затем с середины марта российская валюта начала укрепляться, когда появился эффект от валютного и капитального контроля ЦБ. В частности, регулятор начал валютные интервенции, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, запретил банкам проводить переводы из России нерезидентам из недружественных стран, ограничил сумму переводов для физлиц, снятие и покупку наличной валюты. 23 мая этот норматив снизили до 50%.
Некоторые иностранные эксперты называли укрепление российской валюты «искусственным». Однако помощник президента России Максим Орешкин подчеркивал, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, страна оказалась в ситуации, когда валюты приходит много, а потребность в ней существенно сократилась.
23 мая, когда курс доллара опускался максимально до 57,2 руб., а евро – до 58,26 руб., в Минэкономразвития заявили о пределе укрепления курса рубля.