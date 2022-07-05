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Экономика

Песков оценил совет обновить технику для экономии газа в ЕС

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации в европейских СМИ о том, что страны ЕС предложили жителям обновить бытовую технику, потому что старая потребляет много энергии и является «другом Путина». 

«Старая техника является не другом Путина, а другом американцев, потому что поставляется сейчас больше американского сжиженного газа, дорогого американского сжиженного газа. Она также является другом европейского руководства, которое приняло решение сокращать надежный, предсказуемый, дешевый и прогнозируемый по цене российский трубный газ», — отметил представитель Кремля.

Обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас до этого выразил мнение, что жителям Европы стоит отказаться от старой бытовой техники, чтобы не поддерживать Россию. По его убеждению, экономия электроэнергии связана с тем, что значительная ее часть вырабатывается в Европе за счет сжигания импортируемого из России газа. В то же время домашняя техника расходует огромное количество энергии. По словам Бласа, европейские политики вырабатывают энергетический план, чтобы пережить грядущую зиму, граждан призывают «затянуть пояса» в вопросах потребления энергии.

ЕС по итогам июня впервые в истории импортировал больше сжиженного природного газа (СПГ) из США, чем трубопроводного газа из России. Объем поставок американского СПГ в Европу в июне составил около 5 млрд куб. м. Объем импорта природного газа из России оказался немного меньше этого значения.

Снижение поставок газа в Европу началось после 24 февраля, когда была объявлена спецоперация на Украине. Введенные против РФ санкции и контрсанкции России привели к остановке прокачки по газопроводу Ямал – Европа (мощность – 32,9 млрд куб. м в год). С начала мая Украина отклоняет заявки «Газпрома» на транзит через территорию ЛНР и ДНР. 

Ситуация с поставками газа в Европу усугубилась в середине июня, когда «Газпром» сообщил, что две из четырех турбин в точке входа «Северного потока» перестали работать, из-за чего мощность трубопровода снизилась на 40%. Компания сообщила, что немецкая Siemens не вернула турбины для газопровода, которые «Газпром» отправил ей на ремонт. В Siemens заявили, что оборудование находится на ремонте в Канаде, а санкции страны запрещают возвращать его в Россию. Правительства Канады и Германии работают над поиском решения возникшей проблемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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