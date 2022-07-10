Во Франции заявили о подготовке к прекращению поставок газа из России
Французское правительство готовится к полному прекращению поставок российского газа, такой сценарий власти считают наиболее вероятным, заявил в воскресенье министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на конференции, которая проходит на юге Франции.
Ле Мэр заявил, что сейчас из России во Францию поступает около 17% газа, пишет Reuters. Республика, по его словам, меньше зависит от российских энергоносителей, чем некоторые соседние страны, однако власти готовят планы на случай непредвиденных обстоятельств. Прекращение поставок сейчас особенно чревато проблемами, считает министр. Французская атомная энергетика будет «изо всех сил пытаться восполнить пробел», поскольку многие реакторы находятся на техническом обслуживании.
«Я думаю, что полное прекращение поставок российского газа вполне реально… и нам нужно подготовиться к этому сценарию», — сказал он в кулуарах деловой и экономической конференции.
По мнению Ле Мэра, «было бы совершенно безответственно игнорировать этот сценарий».
При прекращении поставок газа из России Евросоюзу придется к середине февраля 2023 г. сократить его потребление на 30%, заявил ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Он подчеркнул, что в зависимости от сроков полное прекращение импорта из России может привести к тому, что уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) перед зимой будет значительно ниже среднего.
В конце июня руководители энергетических компаний Engie, TotalEnergies и EDF призвали жителей Франции сократить потребление электроэнергии и газа в связи с сокращением поставок газа из России.
В апреле французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа зависит от импорта российского газа, а Франция в нем не нуждается и прилагает «все усилия, чтобы купить его в другом месте». Позднее он говорил, что в случае отказа от поставок российского газа Евросоюз ощутит последствия такого решения следующей зимой.