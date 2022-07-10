Во Франции заявили о подготовке к прекращению поставок газа из России

При прекращении поставок газа из России Евросоюзу придется к середине февраля 2023 г. сократить его потребление на 30%, заявил ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Он подчеркнул, что в зависимости от сроков полное прекращение импорта из России может привести к тому, что уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) перед зимой будет значительно ниже среднего.