Минпромторг возобновит программы стимулирования спроса на автомобили

Он отметил, что в программах льготного автокредитования будут участвовать все модели LADA, ГАЗ и УАЗ стоимостью до 2 млн руб., а также электрокары Evolute, которые произведут на заводе «Моторинвест» в Липецке. На них будет действовать повышенная скидка в 35%, но не более 925 000 руб. Производство электромобилей запустят в сентябре, в этом же месяце они поступят в продажу.