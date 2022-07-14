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Экономика

Минпромторг возобновит программы стимулирования спроса на автомобили

Ведомости

Минпромторг возобновит реализацию программ льготного автокредитования и лизинга в 2022 г., ее бюджет составит 20,7 млрд руб., сообщила пресс-служба министерства. Банки и лизинговые компании подтвердили, что смогут обеспечить запуск программ во второй половине июля.

«По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России», — рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он отметил, что в программах льготного автокредитования будут участвовать все модели LADA, ГАЗ и УАЗ стоимостью до 2 млн руб., а также электрокары Evolute, которые произведут на заводе «Моторинвест» в Липецке. На них будет действовать повышенная скидка в 35%, но не более 925 000 руб. Производство электромобилей запустят в сентябре, в этом же месяце они поступят в продажу.

Мантуров добавил, что базовая скидка по программе льготного лизинга составит 10%, но не более 500 000 руб. Она будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ и Урал. Скидка на лизинг электромобилей также составит 35%, но не более 925 000 руб.

В министерстве ожидают, что в рамках программ стимулирования спроса к концу 2022 г. будет продано не менее 50 000 автомобилей и не менее 25 700 автомобилей будут взяты в лизинг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных