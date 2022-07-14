Газета
Экономика

Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования, сообщается на портале правовой информации.

В документе отмечается, что фонд будет создан путем присоединения к Пенсионному фонду (ПФР) Фонда социального страхования (ФСС). Его новое официальное название – Социальный фонд России (СФР). Он начнет работать с 2023 г., однако переходный период может занять до двух лет.

Вопрос объединения социальных фондов обсуждался с 2018 г. Тогда же деятельность фондов стала сближаться, а в конце января 2022 г. Минтруд представил на общественное обсуждение предложения по объединению ПФР и ФСС. Законопроект о создании с 2023 г. единого Фонда пенсионного и социального страхования был внесен в Госдуму 20 мая.

Ранее в кабмине отмечали, что объединение ПФР и ФСС ускорит получение социальных услуг. Со счета нового фонда будут осуществляться все социальные выплаты россиянам, в том числе и пенсии, пособия по временной нетрудоспособности и в связи с профзаболеваниями.

В Минтруде также утверждали, что оптимизация расходов на содержание ПФР и ФСС из-за объединения позволит направить средства на повышение пенсий. Планируется, что будет введен единый тариф страховых взносов, который увеличит социальные пособия в полтора раза. В этом случае к 2025 г. максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет почти на 20 000 руб. – до 57 400 руб., максимальное пособие по беременности за 140 дней составит 660 900 руб. вместо нынешних 435 900 руб., а максимальное пособие по временной нетрудоспособности вырастет с 94 700 руб. до 143 500 руб. при стаже от восьми лет.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных