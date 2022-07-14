Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования, сообщается на портале правовой информации.
В документе отмечается, что фонд будет создан путем присоединения к Пенсионному фонду (ПФР) Фонда социального страхования (ФСС). Его новое официальное название – Социальный фонд России (СФР). Он начнет работать с 2023 г., однако переходный период может занять до двух лет.
Вопрос объединения социальных фондов обсуждался с 2018 г. Тогда же деятельность фондов стала сближаться, а в конце января 2022 г. Минтруд представил на общественное обсуждение предложения по объединению ПФР и ФСС. Законопроект о создании с 2023 г. единого Фонда пенсионного и социального страхования был внесен в Госдуму 20 мая.
Ранее в кабмине отмечали, что объединение ПФР и ФСС ускорит получение социальных услуг. Со счета нового фонда будут осуществляться все социальные выплаты россиянам, в том числе и пенсии, пособия по временной нетрудоспособности и в связи с профзаболеваниями.
В Минтруде также утверждали, что оптимизация расходов на содержание ПФР и ФСС из-за объединения позволит направить средства на повышение пенсий. Планируется, что будет введен единый тариф страховых взносов, который увеличит социальные пособия в полтора раза. В этом случае к 2025 г. максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет почти на 20 000 руб. – до 57 400 руб., максимальное пособие по беременности за 140 дней составит 660 900 руб. вместо нынешних 435 900 руб., а максимальное пособие по временной нетрудоспособности вырастет с 94 700 руб. до 143 500 руб. при стаже от восьми лет.
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