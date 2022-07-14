Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования

В Минтруде также утверждали, что оптимизация расходов на содержание ПФР и ФСС из-за объединения позволит направить средства на повышение пенсий. Планируется, что будет введен единый тариф страховых взносов, который увеличит социальные пособия в полтора раза. В этом случае к 2025 г. максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет почти на 20 000 руб. – до 57 400 руб., максимальное пособие по беременности за 140 дней составит 660 900 руб. вместо нынешних 435 900 руб., а максимальное пособие по временной нетрудоспособности вырастет с 94 700 руб. до 143 500 руб. при стаже от восьми лет.