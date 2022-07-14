Путин подписал закон об индексации пенсий военных на 10%

Закон также предусматривает возможность прохождения военной службы для тех, кто был признан негодным и имеет государственные награды за участие в боевых действиях. Помимо этого, кредитные организации не будут иметь право списывать по кредитным обязательствам социально значимые и иные выплаты, которые положены военным пенсионерам. Более того, специальная выплата также полагается военнослужащим, которые были признаны негодными из-за ранений и уволены в запас: они смогут продолжить службу на специальных должностях, при этом имея право на увольнение по состоянию здоровья в любой момент.