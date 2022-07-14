Газета
Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий военных на 10%

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военных на 10%, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон также предусматривает возможность прохождения военной службы для тех, кто был признан негодным и имеет государственные награды за участие в боевых действиях. Помимо этого, кредитные организации не будут иметь право списывать по кредитным обязательствам социально значимые и иные выплаты, которые положены военным пенсионерам. Более того, специальная выплата также полагается военнослужащим, которые были признаны негодными из-за ранений и уволены в запас: они смогут продолжить службу на специальных должностях, при этом имея право на увольнение по состоянию здоровья в любой момент.

Также расширяется список лиц, которые имеют право получить государственную страховку в случае гибели военнослужащего при исполнении им воинских обязанностей, в том числе по призыву. В эту категорию лиц попадают те, кто воспитывал и содержал застрахованных лиц в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия.

В феврале Путин также подписал указ об индексации пенсий военным на 8,6%. Закон касается 2,6 млн человек и затрагивает в том числе пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, которые служили в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. 

Ранее по теме: Награжденные тремя орденами Мужества смогут получить дополнительные льготы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных