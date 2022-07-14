Путин подписал закон об индексации пенсий военных на 10%
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военных на 10%, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон также предусматривает возможность прохождения военной службы для тех, кто был признан негодным и имеет государственные награды за участие в боевых действиях. Помимо этого, кредитные организации не будут иметь право списывать по кредитным обязательствам социально значимые и иные выплаты, которые положены военным пенсионерам. Более того, специальная выплата также полагается военнослужащим, которые были признаны негодными из-за ранений и уволены в запас: они смогут продолжить службу на специальных должностях, при этом имея право на увольнение по состоянию здоровья в любой момент.
Также расширяется список лиц, которые имеют право получить государственную страховку в случае гибели военнослужащего при исполнении им воинских обязанностей, в том числе по призыву. В эту категорию лиц попадают те, кто воспитывал и содержал застрахованных лиц в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия.
В феврале Путин также подписал указ об индексации пенсий военным на 8,6%. Закон касается 2,6 млн человек и затрагивает в том числе пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, которые служили в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах.