Награжденные тремя орденами Мужества смогут получить дополнительные льготы
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий круг лиц, имеющих право на дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги перед РФ, следует из документа, опубликованного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Его будут получать граждане, награжденным тремя орденами Мужества и (или) «За личное мужество» в размере 330% социальной пенсии.
В случае принятия законопроекта поправки будут внесены в ст. 1 и ст. 2 закона «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией». В пояснительной записке сказано, что сейчас дополнительное ежемесячное материальное обеспечение получают граждане, награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и Российской Федерации (РСФСР).
Принятие законопроекта позволит установить дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 196 гражданам, среди них 124 человека по линии МВД, 56 человек – по линии Минобороны, 13 человек – по линии ФСБ и 3 человека – по линии МЧС. Расходы на дополнительные выплаты в правительстве оценили в 52 млн руб. в 2023 г., в 54,6 млн руб. в 2024 г. и в почти 58,1 млн руб. – в 2025 г.
«Финансовое обеспечение расходов на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете соответствующим федеральным органам исполнительной власти (главным распорядителям бюджетных средств), в том числе для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на указанные цели. Дополнительные расходные обязательства Российской Федерации предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета», – отмечается в документе.
28 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об индексации на 10% с 1 июня пенсий военных пенсионеров, сообщали в пресс-службе нижней палаты парламента. В соответствии с документом военные пенсионеры получат перерасчет пенсии с 1 июня, так же как и неработающие пенсионеры, которые уже получили это право ранее.
Этот же законопроект устанавливает особенности прохождения военной службы военнослужащими, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены государственными наградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий. Они смогут проходить дальнейшую военную службу на специальных должностях. Те из них, кто будет уволен в запас по состоянию здоровья, получат единовременное денежное пособие.