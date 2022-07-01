Награжденные тремя орденами Мужества смогут получить дополнительные льготы

Принятие законопроекта позволит установить дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 196 гражданам, среди них 124 человека по линии МВД, 56 человек – по линии Минобороны, 13 человек – по линии ФСБ и 3 человека – по линии МЧС. Расходы на дополнительные выплаты в правительстве оценили в 52 млн руб. в 2023 г., в 54,6 млн руб. в 2024 г. и в почти 58,1 млн руб. – в 2025 г.