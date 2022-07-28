Убыток Mastercard из-за ухода из России во II квартале составил $26 млн

После начала спецоперации России на Украине платежные системы Visa и Mastercard объявили об уходе с российского рынка. Владельцы карт этих платежных систем, выпущенных российскими банками, не могут пользоваться ими за границей, а банки не могут выпускать новые карты. На территории России такие карты работают, потому что обслуживаются российской системой. Также часть российских банков сделала уже действующие карты Visa и Mastercard бессрочными. Visa оценила свои убытки после ухода из России в $35 млн.