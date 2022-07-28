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Экономика

Убыток Mastercard из-за ухода из России во II квартале составил $26 млн

Ведомости

Убыток Mastercard до налогооблажения в связи с приостановкой деятельности в России составил во II квартале 2022 г. $26 млн, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Всего расходы составили $33 млн, и по большей части они состояли из дополнительных трат на сотрудников. Частично расходы были компенсированы за счет прибыли в $6 млн. В целом в Mastercard прогнозируют по итогам года убыток в связи с уходом из России в размере $37 млн.

Выручка компании во II квартале 2022 г. выросла до $5,5 млрд против $4,5 млрд в аналогичном периоде прошлого года, рост составил 21%. Чистая прибыль выросла в отчетном периоде на 10% – с $2,1 млрд во II квартале 2021 г. до $2,3 млрд.

В I квартале 2022 г. убыток Mastercard до налогообложения из-за приостановки деятельности в России составил $4 млн. Основная часть расходов компании была связна с резервами по остаткам средств клиентов, на которых были наложены санкции.

После начала спецоперации России на Украине платежные системы Visa и Mastercard объявили об уходе с российского рынка. Владельцы карт этих платежных систем, выпущенных российскими банками, не могут пользоваться ими за границей, а банки не могут выпускать новые карты. На территории России такие карты работают, потому что обслуживаются российской системой. Также часть российских банков сделала уже действующие карты Visa и Mastercard бессрочными. Visa оценила свои убытки после ухода из России в $35 млн.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США предупредило, что неамериканские эквайринговые системы нарушат антироссийские санкции, если будут обслуживать в США карты подсанкционных российских и белорусских банков. В апреле криптобиржа Binance ограничила доступ к торгам и внесению средств на счет для пользователей из России. Ограничения затронули владеющих криптоактивами на сумму более 10 000 евро, но они не коснулись россиян, проживающих за рубежом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных