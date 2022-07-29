Мэр Нью-Йорка заявил о вступлении экономики США в рецессию
Американская экономика вступила в рецессию, заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, пишет New York Post.
«Мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете... Уолл-стрит рушится, мы находимся в рецессии», – приводит его слова издание.
По предварительной оценке министерства торговли США, опубликованной накануне, внутренний валовый продукт (ВВП) страны опустился на 0,9% во II квартале в годовом исчислении. Спад американской экономики продолжается уже два квартала. По итогам I квартала он составил 1,4%.
Отчет министерства торговли сразу прокомментировал президент США Джо Байден, заявивший, что спад экономики «неудивителен» после рекордного прошлогоднего роста и на фоне попыток ФРС снизить инфляцию путем повышения ставки. Ранее в июле глава минфина США Джанет Йеллен подчеркивала, что признаков рецессии в стране нет.
27 июля ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов – до 2,25-2,5% годовых. Это повышение ставки стало четвертым по счету за последние полгода. В марте регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. В последний раз ФРС повысила ставку 15 июня на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым большим повышением с 1994 г.
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