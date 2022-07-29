«Газпром»: поставка турбины для «Северного потока» в ФРГ не соответствует контракту
Поставка турбины для трубопровода «Северный поток» из Канады в Германию вместо России не соответствует контракту, заявил замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов в эфире «России 24».
«В этой связи мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта», — заявил Маркелов (цитата по ТАСС).
Он рассказал, что компания снова направила обращение в Siemens для разъяснения ситуации с ремонтом турбин для газопровода и планирует опубликовать часть переписки с немецкой компанией о проблемах с турбинами.
Маркелов отметил, что у «Газпрома» нет полного пакета документов, которые разрешают транспортировку и ремонт двигателей для газопровода. По его словам, Siemens устранила не более четверти всех неисправностей турбин. Маркелов также назвал необоснованными обвинения партнеров в снижении поставок: оно вызвано невыполнением обязательств по ремонту оборудования. После решения этой проблемы поставки будут восстановлены, уточнил он.
В середине июня «Газпром» снизил объем поставок по «Северному потоку» до 40%, потому что Siemens вовремя не вернула турбину из ремонта в Канаде в связи с антироссийскими санкциями. В результате переговоров с Германией Канада решила передать турбину России и отправила ее в Германию. Также Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады на вывоз оборудования. С 22 июля «Газпром» снизил поставки по трубопроводу еще на 20%, потому что еще одна из турбин нуждается в ремонте.
Спустя два дня заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что «Газпром» не выполняет свои обязательства по поставкам. По ее словам, препятствий для передачи России газовой турбины нет, однако власти Германии считают, что действия компании объясняются «политической борьбой».
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