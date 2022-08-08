Министр экономики Японии заявил о желании сохранить участие в «Сахалине-1»

«Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии. <...> Компании "Сахалина-1" не должны продавать свои доли третьим странам или третьим компаниям, что касается нас, то мы продолжаем следовать прежним курсом и в ситуации никаких изменений нет», — сказал Хагиуда (цитата по «РИА Новости»).