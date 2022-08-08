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Экономика

Министр экономики Японии заявил о желании сохранить участие в «Сахалине-1»

Ведомости

Япония собирается сохранить доли японских компаний в проекте «Сахалин-1». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Укоити Хагиуда на пресс-конференции.

Он прокомментировал указ президента России Владимира Путина о запрете сделок с долями иностранцев из «недружественных стран», который в том числе относится к «Сахалину-1». По словам министра, Япония понимает, что до конца года «сделки с акциями и прочими активами “Сахалин-1” станут невозможны». Он добавил, что сейчас Токио «уточняет детали».  

«Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии. <...> Компании "Сахалина-1" не должны продавать свои доли третьим странам или третьим компаниям, что касается нас, то мы продолжаем следовать прежним курсом и в ситуации никаких изменений нет», — сказал Хагиуда (цитата по «РИА Новости»). 

Министр отметил, что «Сахалин-1» играет большую роль для страны, поскольку является «важным источником поставок за пределами Ближнего Востока». Япония же на 90% зависит от энергоносителя из этого региона.

Ранее Хагиуда заявил, что Япония планирует сохранить участие и в «Сахалине-2». 30 июня Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», в соответствии с которым все права и обязанности оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy перейдут специально созданному ООО. Новый оператор нефтегазового проекта получил название ООО «Сахалинская энергия». 

«Сахалин-1» — это один из крупнейших российских шельфовых добычных проектов, который разрабатывается на условиях соглашений о разделе продукции. «Роснефти» принадлежит 20% в проекте, ExxonMobil — 30%, японской Sodeco — 30%, а индийской ONGC Videsh — 20%. Оператор проекта — «Эксон Нефтегаз Лимитед». На «Сахалине-1» в год добывается более 11 млн т нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных