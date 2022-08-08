Финляндия намерена ограничить транзитный туризм из России в Европу

В конце июля в МИД Финляндии сообщили, что рассматривают шесть возможных вариантов ограничения турпотока из России, среди которых были полное прекращение выдачи виз, а также закрытие границ для пассажирских перевозок. Глава консульской службы МИДа страны Юсси Таннер отмечал, что радикальные меры противоречат правилам шенгенского пространства и законам Евросоюза, власти, по его словам, заинтересованы в координации своей политики по данному вопросу с ЕС.