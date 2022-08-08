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Экономика

Финляндия намерена ограничить транзитный туризм из России в Европу

Ведомости

Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам, заявил в интервью телекомпании Yle глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер. 

«Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией», — отметил Таннер. По его словам, ведомство учитывает, что «некоторые российские путешественники используют Финляндию только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам».

В качестве ответной меры дипломат назвал «отказ в предоставлении новых виз заявителям, которые использовали ранее выданные Финляндией документы исключительно для транзита в третью страну». Помимо этого Таннер подчеркнул, что уже сокращается количество туристических виз через ограничение возможности записи на прием в дипломатических представительствах республики в России.

В конце июля в МИД Финляндии сообщили, что рассматривают шесть возможных вариантов ограничения турпотока из России, среди которых были полное прекращение выдачи виз, а также закрытие границ для пассажирских перевозок. Глава консульской службы МИДа страны Юсси Таннер отмечал, что радикальные меры противоречат правилам шенгенского пространства и законам Евросоюза, власти, по его словам, заинтересованы в координации своей политики по данному вопросу с ЕС.

Ранее премьер-министр Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что Хельсинки пока не планирует прекращать выдачу россиянам туристических виз, однако ЕС заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Некоторые депутаты Финляндии требуют, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Прибалтики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных