Финляндия намерена ограничить транзитный туризм из России в Европу
Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам, заявил в интервью телекомпании Yle глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.
«Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией», — отметил Таннер. По его словам, ведомство учитывает, что «некоторые российские путешественники используют Финляндию только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам».
В качестве ответной меры дипломат назвал «отказ в предоставлении новых виз заявителям, которые использовали ранее выданные Финляндией документы исключительно для транзита в третью страну». Помимо этого Таннер подчеркнул, что уже сокращается количество туристических виз через ограничение возможности записи на прием в дипломатических представительствах республики в России.
В конце июля в МИД Финляндии сообщили, что рассматривают шесть возможных вариантов ограничения турпотока из России, среди которых были полное прекращение выдачи виз, а также закрытие границ для пассажирских перевозок. Глава консульской службы МИДа страны Юсси Таннер отмечал, что радикальные меры противоречат правилам шенгенского пространства и законам Евросоюза, власти, по его словам, заинтересованы в координации своей политики по данному вопросу с ЕС.
Ранее премьер-министр Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что Хельсинки пока не планирует прекращать выдачу россиянам туристических виз, однако ЕС заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Некоторые депутаты Финляндии требуют, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Прибалтики.
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