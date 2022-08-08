FT сообщила о жалобах европейских компаний на опасные примеси в британском газе

Проблема с поставками российского газа в Европу началась после того, как «Газпром» поэтапно сократил объем прокачиваемого газа через трубопровод «Северный поток» с 167 млн до 33 млн куб. м из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая». Одна из причин — несвоевременное возвращение турбины Siemens после ремонта из Канады из-за того, что санкции не позволяют вернуть оборудование напрямую России. После того как «Северный поток» остановили на проведение плановых работ с 11 по 21 июля, многие страны Европы опасались, что он не возобновит работу.