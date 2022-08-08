FT сообщила о жалобах европейских компаний на опасные примеси в британском газе
Европейские энергетические компании призвали Великобританию принять срочные меры в отношении опасных примесей, которые содержатся в составе природного газа, поставляемого из страны, сообщает Financial Times, передает «Интерфакс». Уточняется, что проблема уже привела к экстренному ремонту газопровода между Бельгией и Великобританией, а зимой может привести к более серьезным проблемам.
По информации газеты, поставки британского газа в Европу были увеличены из-за энергетического кризиса и обеспокоенности, что Россия может полностью прекратить экспорт газа. Великобритания перерабатывает крупные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из США и Катара и после этого реэкспортирует его по подводным трубопроводам Interconnector в Бельгию и BBL в Нидерланды.
По данным оператора газопровода, поток газа в Бельгию «постоянно загрязнен твердыми и жидкими примесями», в составе которых есть в том числе опасные, ядовитые, радиоактивные и самовоспламеняющиеся вещества. Их концентрация с апреля достигла «небывалых величин», подчеркнул источник газеты.
В ответ на призыв принять срочные меры в отношении этой ситуации британский сетевой оператор National Grid отметил, что наличие пыли в трубопроводах Великобритании было «исторической и известной проблемой», которая поставлена на контроль.
Проблема с поставками российского газа в Европу началась после того, как «Газпром» поэтапно сократил объем прокачиваемого газа через трубопровод «Северный поток» с 167 млн до 33 млн куб. м из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая». Одна из причин — несвоевременное возвращение турбины Siemens после ремонта из Канады из-за того, что санкции не позволяют вернуть оборудование напрямую России. После того как «Северный поток» остановили на проведение плановых работ с 11 по 21 июля, многие страны Европы опасались, что он не возобновит работу.
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